Роумінг від Київстар: тривалість розмов у 2022 році зросла у 26 разів

31 января 2023, 14:15

Підтримання зв’язку для мільйонів українців за кордоном – один із пріоритетів Київстар на ряду із відновленням мережі на звільнених територіях та встановленням нових акумуляторів для автономної роботи обладнання без світла.

Київстар проаналізував, як наші абоненти за кордоном користувалися послугами минулого року та презентує статистику.

Всього протягом 2022 року через російське вторгнення за кордоном побували рекордні 7,3 млн абонентів Київстар. Серед них більшість виїздила на 3-4 місяці. Але значна частина продовжує перебувати там і досі, станом на грудень – 2,3 млн абонентів. Це на понад 60% більше, ніж у грудні 2021 року.

Очікувано, найбільше клієнтів Київстар покинуло Україну в кінці лютого та в березні. Але із травня повертатися в Україну почало трохи більше людей, чим виїздити за кордон.

Завдяки безоплатному сервісу Роумінг як вдома, який Київстар запровадив у березні 2022, значно зросло і використання мобільних послуг українцями за кордоном. Якщо в грудні 2021 один абонент використовував у середньому лише 700 Мб інтернету, то в грудні минулого року – понад 12 000 Мб.

А тривалість телефонних розмов у роумінгу зросла у 26 разів: із 9 до 236 хвилин. І цього року всі вхідні дзвінки, безлімітні вихідні на номери Київстар та хвилини у тарифі на інші мережі продовжують діяти у роумінгу в 27 країнах Європи, якщо абонент просто оплатить свій пакет послуг. Саме у країнах ЄС знаходиться понад 90% клієнтів мобільного оператора.

Найбільше наших громадян знаходиться у Польщі, 26% серед всіх абонентів у роумінгу. На другому місці опинилася Німеччина – 16%. Цікаво, що на третьому місці з 8% абонентів – Румунія. У Чехії – 7%, а Молдова із 5% замикає п’ятірку країн за кількістю абонентів.