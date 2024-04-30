Майже 3 млн абонентів Київстар з послугою "Роумінг як вдома"

30 апреля 2024, 9:15

Згідно зі щорічними даними компанії, протягом 2023 року за кордоном реєструвались в роумінгу 8,1 млн абонентів Київстар, з них майже 3 млн користувались послугою «Роумінг як вдома» за такими самими тарифами, як і в Україні.

Наведені дані демонструють кількість абонентів, які протягом року хоча б раз зареєструвались в роумінгу за кордоном. П’ятірка країн за кількістю абонентів Київстар, які перебували у роумінгу впродовж 2023 року:

• Польща – 3,7 млн;

• Німеччина – 1,5 млн;

• Румунія – 1,1 млн;

• Чехія – 1 млн;

• Угорщина – 0,8 млн.

Послуга «Роумінг як вдома» була запроваджена на початку повномасштабної війни, щоб підтримати українців, які вимушено перебувають за кордоном.

Достатньо сплачувати за тариф як в Україні – і абонент отримає можливість користуватись пакетним обсягом хвилин і SMS, а для інтернету йому нарахують окремий пакет мегабайтів у роумінгу. У 2023 році цією послугою скористалось понад 2,9 мільйона абонентів. Ці абоненти в середньому використали 5,4 ГБ мобільного інтернету на місяць, що на 40% більше ніж на початку року, коли середнє споживання становило 3,4 ГБ на одного абонента.

«Ми продовжуємо надавати послугу «Роумінг як вдома», адже це дуже важливо для наших абонентів. Завдяки цій послузі отримувати мобільний зв’язок можна за такими самими тарифами, як і в Україні, в 27 країнах світу. Послуга «Роумінг як вдома» дуже популярна серед наших абонентів, і ми плануємо її подальший розвиток протягом 2024 року»,  прокоментував Олександр Галушко, керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин у Київстар.