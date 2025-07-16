Роумінг у ЄС для українців у 2025 році — умови операторів

Ви можете користуватись своїм тарифом за кордоном без додаткових оплат, ніби вдома.
Ось що пропонують оператори:
Київстар
Роумінг «як вдома» у більшості країн ЄС (окрім Кіпру)
Без активації — працює автоматично
Використовуєте інтернет, хвилини й SMS згідно з тарифом
Vodafone Україна
Щомісяця в роумінгу:
10 ГБ інтернету
70 хв на Vodafone Україна
30 хв на інші українські номери
Активація: 6006#
lifecell
Інтернет у ЄС за домашнім тарифом (акція «Гігабайти без кордонів»)
Дзвінки — через пакет “Хвилини для України” (у 8 країнах ЄС)
Потрібно мати активний тариф та поповнення
Важливо:
Після вичерпання пакету можуть діяти стандартні роумінгові тарифи
Очікується повноцінне впровадження системи “Roam Like at Home” після 2025 року