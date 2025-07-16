Роумінг у ЄС для українців у 2025 році — умови операторів

16 июля 2025, 10:45

Ви можете користуватись своїм тарифом за кордоном без додаткових оплат, ніби вдома.

Ось що пропонують оператори:



Київстар

Роумінг «як вдома» у більшості країн ЄС (окрім Кіпру)

Без активації — працює автоматично

Використовуєте інтернет, хвилини й SMS згідно з тарифом



Vodafone Україна

Щомісяця в роумінгу:

10 ГБ інтернету

70 хв на Vodafone Україна

30 хв на інші українські номери

Активація: 6006#



lifecell

Інтернет у ЄС за домашнім тарифом (акція «Гігабайти без кордонів»)

Дзвінки — через пакет “Хвилини для України” (у 8 країнах ЄС)

Потрібно мати активний тариф та поповнення



Важливо:

Після вичерпання пакету можуть діяти стандартні роумінгові тарифи

Очікується повноцінне впровадження системи “Roam Like at Home” після 2025 року