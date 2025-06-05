5 июня 2025, 11:15

Samsung будет закрывать аккаунты без возможности восстановления

Samsung разослала пользователям письма с предупреждением, что после 31 июля 2025 года удалит аккаунты, неактивные в течение двух лет. Восстановить их не получится.



Чтобы поддерживать активность своего аккаунта, достаточно зайти в него «хотя бы раз» за два года.

