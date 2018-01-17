Сегодня будет представлен смартфон Samsung Galaxy On7 Prime

17 января 2018, 9:45

Пресс-служба компании Samsung разослала журналистам средств массовой информации приглашение на 17 января, то есть, на сегодня.



Как ожидается, в рамках этого мероприятия, южнокорейский производитель анонсирует смартфон Galaxy On7 Prime.

По разным данным, речь идет о доступном решении в металлическом корпусе, обладающем сканером отпечатков пальцев, вмонтированным в домашнюю кнопку. Аппарат получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, а также основную и фронтальную 13Мп камеры.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный Exynos 7870. По слухам, аппарат появится в продаже в версии 3ГБ ОЗУ / 32 ГБ ПЗУ либо 4ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ соответственно. Расширение последней будет предусмотрено за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS.Работает новинка под управлением Android 7.1.1.О стоимости пока информации нет.