Состоялся официальный анонс смартфона Samsung Galaxy On7 Prime

19 января 2018, 10:15

Южнокорейская Samsung на официальном уровне представила свой новый смартфон - Galaxy On7 Prime.



Новинка позиционируется в среднем ценовом сегменте.

Аппарат получил металлический корпус и сканер отпечатков пальцев, который встроили в домашнюю кнопку.



«Сердцем» системы является 8-ядерный процессор Exynos 7870. Объем оперативной памяти – 3 либо 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ соответственно. Слот для карт памяти предусмотрен.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и dual-SIM.



Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – Full HD.





Основная камера 13Мп. Фронтальная также получилась 13Мп.



Работает терминал под управлением Android 7.1.1.



В продаже новинка появится по цене в $203 за версию с 3 ГБ ОЗУ, и $230 за модификацию с 4 ГБ «оперативки». Точная дата релиза пока не названа.