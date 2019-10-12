MEIZU POP2 – пять причин, почему стоит купить эти наушники

12 октября 2019, 11:18

Несмотря на то, что MEIZU POP2 уже некоторое время доступны на украинском рынке, интерес к ним остается все также большим. Давайте посмотрим, за что они так полюбились пользователям, и почему их стоит купить, если вы этого еще не сделали.

1. MEIZU POP2 – обладатель, без преувеличения говоря, флагманского дизайна. Внешность устройства гармонично дополняет совершенно любой стиль. С MEIZU POP2 не нужно опасаться о каких-либо неуместных деталях в вашем образе – они идеально подойдут под любое настроение.



2. Размеры. В случае с беспроводными наушниками их компактность всегда имеет значение, и MEIZU POP2 в этом плане чудесны, ведь они фактически незаметны, даже в ушах ребенка.



3. Автономность. По сравнению с POP первого поколения, в этой модели вдвое увеличенная автономность. Кроме того, пользователь может выполнять подзарядку и от чехла в комплекте поставки, обходясь, таким образом, без розетки на протяжении суток непрерывного воспроизведения аудио! Сутки для такой крохи – цифра весьма значимая!



4. Защита корпуса. Корпус MEIZU POP2 защищен по стандарту IPX5, то есть, от брызг. Таким образом, данной модели не страшно воздействие, к примеру, того же дождя. Ну, а если добавить к сказанному еще и превосходное расположение MEIZU POP2 в ушах, даже во время бега, эти наушники становятся очень хорошим дополнение пользователей, ведущих активный образ жизни. Попробуйте! Мы уверенным - вы не останетесь разочарованы!



5. Звук и управление. MEIZU POP2 обладают системой интеллектуального шумоподавления и оснащены графеновой диафрагмой, которая обеспечивает чистое и естественное звучание. Вам понравится слушать музыку в MEIZU POP2, ведь здесь каждый звук словно идет к сердцу.



Управление воспроизведением полностью сенсорное при помощи соответствующей панели на внешней стороне корпуса. По определению простейший формат, который очень легко освоить, даже на ощупь.

Если у вас все еще остались сомнения – протестируйте MEIZU POP2 в магазине! Мы уверены, что, надев эти наушники раз, вы больше не захотите с ними расставаться.



Рекомендуемая розничная цена - MEIZU POP2 – 1999 гривен.