Новые городские рюкзаки Silwerhof Start

21 августа 2024, 11:45

Удобный и практичный рюкзак Silwerhof Start давно зарекомендовал себя как практичный аксессуар для любых целей.

Универсальные расцветки одинаково хорошо подойдут как мужчинам, так и девушкам, и будут надежными спутниками в любой ситуации: для учебы, прогулок по городу, командировок, путешествий и занятия спортом.Эргономичный и стильный дизайн рюкзаков продуман до мелочей: качественная фурнитура, широкие регулируемые лямки, вместительное основное отделение, функциональные карманы с клапанами «антидождь». Вес рюкзака всего 400 грамм – самый легкий спутник в любом деле.Недавно линейка рюкзаков Silwerhof Start пополнилась новым трендовым цветом – Blackout. Все элементы модели выполнены в черном цвете – идеальный вариант для любителей лаконичных и монохромных стилей.