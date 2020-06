Bosch внедряет функцию автоматических экстренных вызовов для мотоциклов

9 июня 2020, 12:15

Риск гибели мотоциклистов в результате ДТП в 20 раз выше, чем водителей автомобилей.

Именно этот факт подтолкнул Bosch к разработке Help Connect – цифровой системы вызова экстренной помощи для моторизованного двухколесного транспорта. Автоматическая система вызова скорой помощи призвана значительно ускорить процесс предоставления первой неотложной помощи мотоциклистам во время ДТП.

Help Connect использует информацию, собранную системой контроля устойчивости Bosch, в частности иннерциальным датчиком. Сто раз в секунду этот встроенный датчик измеряет ускорение и угловую скорость, то есть как быстро меняется угловое положение объекта. Сенсор с высокой точностью определяет текущее положение мотоцикла и угол наклона. Кроме того, встроенный в датчик алгоритм автоматически определяет, был ли мотоцикл вовлечен в ДТП, или из-за случайности упал на парковке. Датчик не требует дополнительного блока управления, что упрощает его подключение к мотоциклу. Сам сенсор через Bluetooth подключается к приложению экстренного оповещения Bosch Vivatar. Предустановленные фирменные приложения от производителей мотоциклов также могут быть интегрированы в систему экстренных вызовов. Помимо информации о местонахождении, Help Connect также передает любые медицинские данные, заранее предоставленные водителем в сервисный центр Bosch. Эти данные могут оказаться жизненно важными для службы спасения. По запросу третьи лица также могут автоматически получать уведомления об аварии.



Служба экстренного вызова первоначально будет доступна только для жителей Германии. Пользователи из любой европейской страны смогут обратиться в сервисный центр Bosch на немецком или английском языке. В случае серьезной аварии и отсутствия обратной связи от водителя, аварийные службы незамедлительно направляются на место происшествия. Мотоциклисты, как правило, носят смартфоны в нагрудных карманах, поэтому в случае аварии водителя можно быстро обнаружить, даже если в результате ДТП он оказался на большом расстоянии от транспортного средства.



Как и все системы помощи Bosch, Help Connect является результатом тесного сотрудничества между инженерами и собственным исследовательским центром компании. «Прежде чем разработать продукт, который улучшит безопасность мотоциклистов, мы должны изучить аварийные ситуации, в которых они оказываются», – объясняет Крёгер. Доступ к данным о реальных авариях с участием мотоциклов дает исследователям импульс для поиска инноваций в области безопасности. Bosch приложил немало усилий для разработки автоматической системы экстренных вызовов. Было проведено около 18 краш-тестов исключительно для анализа конкретных аварийных сценариев и демонстрации функционала Help Connect.



Повышение уровня безопасности мотоциклистов – главная задача Bosch уже на протяжении многих лет. С появлением 25 лет назад системы ABS и системы контроля устойчивости (MSC), запущенной в 2013 году, ведущий мировой поставщик систем безопасности для мотоциклов уже сделал передвижение на мототранспорте намного безопаснее. Радарные системы помощи, такие как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о прямом столкновении и помощник по обнаружению слепых зон, дополняют портфолио решений для безопасности Bosch.