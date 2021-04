Bosch Help Connect - aункция автоматического вызова экстренных служб при ЧП

15 апреля 2021, 10:15

В определенных ситуациях даже секундная потеря концентрации за рулём электросамоката или мотоцикла может привести к аварии.

В одной только Германии более 38 человек ежедневно получают серьезные травмы в ДТП с участием двухколесного транспорта. Бывают случаи, когда попавший в аварию человек является единственным её участником и после падения не способен самостоятельно оценить ситуацию и вызвать помощь. В этом случае на помощь придёт новая функция от Bosch. Help Connect получает доступ к различным датчикам и гироскопам, встроенным в смартфон пользователя, и автоматически определяет момент ДТП, используя интеллектуальные алгоритмы оценки ускорений и положения в пространстве. В случае чрезвычайной ситуации, приложение автоматически оповестит экстренные службы с помощью специального колл-центра Help Connect и оперативно направит их на место происшествия. Это помогает сократить время ожидания помощи и потенциально спасти жизнь. В настоящий момент доступно два приложения – COBI.Bike от Bosch eBike Systems для велосипедистов и calimoto для мотоциклистов.

Help Connect совмещает автоматическое определение ЧП с функцией вызова экстренных служб и персональной системой быстрого реагирования. Например, в приложениях COBI.Bike и calimoto алгоритмы определения ДТП с помощью встроенных в смартфон датчиков анализируют продольную и угловую скорость, а также ускорения. Большинство современных смартфонов имеют в своей конструкции всё необходимое для корректной работы функции Help Connect. Перед поездкой смартфон необходимо закрепить на руле двухколесного транспортного средства и запустить соответствующее приложение. Help Connect работает со всеми устройствами на платформах Android (начиная с версии 6 и выше) и iOS (11 и выше).



В случае происшествия, функция использует мобильные данные смартфона для отправки в круглосуточный колл-центр Help Connect текущего местоположения и оценки серьезности удара, а также сохранённой ранее информации об особенностях здоровья пользователя. После этого сотрудники колл-центра, прошедшие специальную подготовку, попытаются связаться с человеком, попавшим в аварию. В настоящий момент общение может происходить на двух языках – английском или немецком. Если человек не реагирует на звонок, а информация с датчиков свидетельствует о серьезном происшествии, оператор мгновенно оповещает экстренные службы. Опционально оператор также может попытаться связаться с близкими родственниками и друзьями пострадавшего. Конечно, пользователь также может вызвать экстренные службы самостоятельно в любое время.



Специально для мотоциклистов Bosch разработал автоматическую систему определения ДТП, которая может быть встроена в конструкцию самого мотоцикла. В данном случае функция Help Connect будет получать данные от блока IMU (система гироскопов, определяющая перемещение и ускорение транспортного средства в различных плоскостях), встроенного в фирменную систему стабилизации Bosch MSC. С помощью Bluetooth функция передает всю информацию установленному в смартфоне приложению и далее в колл-центр Help Connect, если появляется необходимость.

Bosch хочет сделать жизнь более безопасной и будет стараться интегрировать функцию экстренного вызова в максимально возможное количество продуктов, как собственных, так и партнёров. «Help Connect разрабатывалась как открытая IoT-экосистема, таким образом любое устройство с необходимым набором датчиков может стать личным ангелом-хранителем, – комментирует доктор Деннер. – Например, стартап Tocsen в настоящий момент интегрирует функцию Help Connect в защитный шлем. Также мы разрабатываем собственные интеллектуальные решения для дома, позволяющие интегрировать функцию Help Connect. В дополнение к противопожарной сигнализации и системе защиты от проникновения, эта функция также будет следить за потреблением воды в домах будущего».