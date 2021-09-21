Снизить панику во время эвакуации: роль аварийного освещения

21 сентября 2021, 15:15

Один из самых известных дизайнов аварийного освещения — это зеленый бегущий человечек. Он был победителем конкурса на лучший знак эвакуационного выхода, который провела Японская ассоциация пожарной безопасности в конце 1970-х годов.

Его классический дизайн, спокойный и универсальный, до сих пор легко доступен людям по всему миру. Такие аварийные знаки дают возможность человеку быстрее сориентироваться, чем любые письменные инструкции. Поэтому компания EATON представила новое бесплатное пособие об аварийных светильниках, где простым языком рассказывает о том, с чего начать проектировать систему аварийного освещения в шести шагах. Будет полезно как для владельцев зданий, так и для консультантов и монтажников, которые планируют систему или просто хотят обновить свои знания об аварийных светильниках.

1. Еще раз об аварийных светильниках...Обозначение аварийных выходов, путей, препятствий и изменений направлений способствуют быстрой эвакуации. Освещение путей эвакуации также помогает снижению паники во время пожара и обеспечивает минимальное освещение.2. Какую технологию выбрать: автономную или центральную.Каждое здание имеет свои особенности, от которых зависит, какая технология аварийного освещения для него наиболее подходящая. Пособие знакомит с обоими подходами, дает понимание, что выбрать, а также рассказывает о практических аспектах ручного и автоматического тестирования обеих систем.3. Выбираем сами светильники.Светильники, которые обозначают маршрут эвакуации, “Выход”, все виды точечного освещения, кастомизированные сигналы и пиктограммы — как и где их лучше устанавливать показано при помощи понятной инфографики.4. Определяем, что влияет на дизайн проекта.На реальных кейсах можно посмотреть, как тип здания, его архитектурная конструкция, прогнозируемые затраты на техническое обслуживание и даже стиль жизни владельца влияют на то, каким будет в итоге аварийное освещение дома, офиса, завода и т.д.5. Соблюдаем стандарты.Обеспечьте соответствие аварийного освещения установленным стандартам. Обязательно пройдите сертификацию системы, чтобы обеспечить ее качество и надежность.6. Проектируем дизайн аварийного освещения.Готовые схемы полной системы расположения всех видов аварийных светильников — в последнем разделе пособия.«Мы понимаем, что все проекты аварийного освещения уникальны, и поэтому в новом пособии собрали всю необходимую информацию и представили ее так, чтобы любой, владелец здания, консультант или монтажник, поняли все до последней детали. Независимо от того, изучаете ли вы основные разновидности системы, например, как автономная или с центральным аккумулятором (CBU), либо с ручным и автоматическим тестированием, в этом издании информация об аварийном освещении преподносится уникальным наглядным образом, что способствует ее запоминанию», — рассказывает Андрей Олейник, руководитель сегмента коммерческих зданий EATON Украина.