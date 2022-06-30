ВЕБИНАР TELTONIKA – РЕШЕНИЕ ADAS: функциональность визуального мониторинга

Независимо от размера вашего парка грузовиков, важно то, что обеспечивает его безопасность.
Ежедневно с сотнями аварий грузовиков важно принимать защитные меры и иметь подходящие инструменты, чтобы не платить в среднем 60 000 долларов за аварию одного грузовика.
Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения автопарка и непредвиденных расходов, мы приглашаем вас принять участие в нашем живом вебинаре под названием РЕШЕНИЕ ADAS — ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВИЗУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА. С помощью видеодемонстрации вы сможете ознакомиться с тем, как видеорешение Teltonika Telematics и уникальные функции визуального мониторинга способствуют защите активов автопарка. Основываясь на наиболее важных случаях, мы обсудим, как это решение и недавно добавленные функции могут помочь в управлении парком и его защите.
Мы рекомендуем вам выделить немного времени в своем плотном графике во вторник, 5 июля, в 10:00 (GMT+3) или 18:00 (GMT+3), чтобы присоединиться к нашему информативному и полезному вебинару. Нажмите на ссылку регистрации ниже и смотрите прямую трансляцию в назначенный день!
Повестка дня:
- Идентификация вызова.
- Основные возможности решения ADAS.
- Шаги интеграции.
- Демонстрация видео.
- Примеры использования видеотелематики.
- Живая сессия вопросов и ответов.
Спикеры:
- Арунас Кугинис, владелец продукта Teltonika Telematics
- Петр Ермаков, координатор маркетинговых проектов Teltonika Telematics
- Эдгар Дементенко, координатор проектов Teltonika Telematics
Дата и время – 05.07.2022, 10:00 (GMT+3)/ 18:00 (GMT+3)
Продолжительность – 45 мин.
Английский язык.
Ссылки на регистрацию для:
Часовой пояс Европы/Африки, 10:00 (GMT+3)
Часовой пояс Америки, 18:00 (GMT+3)
После успешной регистрации мы отправим вам письмо с подтверждением вебинара, отправленное на вашу электронную почту. До скорой встречи онлайн!