ВЕБИНАР TELTONIKA – РЕШЕНИЕ ADAS: функциональность визуального мониторинга

30 июня 2022, 15:06

Независимо от размера вашего парка грузовиков, важно то, что обеспечивает его безопасность.

Ежедневно с сотнями аварий грузовиков важно принимать защитные меры и иметь подходящие инструменты, чтобы не платить в среднем 60 000 долларов за аварию одного грузовика.

Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения автопарка и непредвиденных расходов, мы приглашаем вас принять участие в нашем живом вебинаре под названием РЕШЕНИЕ ADAS — ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВИЗУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА. С помощью видеодемонстрации вы сможете ознакомиться с тем, как видеорешение Teltonika Telematics и уникальные функции визуального мониторинга способствуют защите активов автопарка. Основываясь на наиболее важных случаях, мы обсудим, как это решение и недавно добавленные функции могут помочь в управлении парком и его защите.

Мы рекомендуем вам выделить немного времени в своем плотном графике во вторник, 5 июля, в 10:00 (GMT+3) или 18:00 (GMT+3), чтобы присоединиться к нашему информативному и полезному вебинару. Нажмите на ссылку регистрации ниже и смотрите прямую трансляцию в назначенный день!

Повестка дня:

- Идентификация вызова.

- Основные возможности решения ADAS.

- Шаги интеграции.

- Демонстрация видео.

- Примеры использования видеотелематики.

- Живая сессия вопросов и ответов.

Спикеры:

- Арунас Кугинис, владелец продукта Teltonika Telematics

- Петр Ермаков, координатор маркетинговых проектов Teltonika Telematics

- Эдгар Дементенко, координатор проектов Teltonika Telematics

Дата и время – 05.07.2022, 10:00 (GMT+3)/ 18:00 (GMT+3)

Продолжительность – 45 мин.

Английский язык.

Ссылки на регистрацию для:

Часовой пояс Европы/Африки, 10:00 (GMT+3)

Часовой пояс Америки, 18:00 (GMT+3)

После успешной регистрации мы отправим вам письмо с подтверждением вебинара, отправленное на вашу электронную почту. До скорой встречи онлайн!