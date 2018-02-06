NAVITEL выпускает автонавигатор NAVITEL E500 MAGNETIC с магнитным креплением

6 февраля 2018, 9:15

NAVITEL объявляет о начале продаж автонавигатора NAVITEL E500 MAGNETIC.

Устройство обладает 5-дюймовым сенсорным экраном с широкими углами обзора. Отличительной особенностью новинки является магнитное крепление, которое позволяет с легкостью устанавливать навигатор на держатель и снимать его в конце поездки. На NAVITEL E500 MAGNETIC предустановлены офлайн карты 43 стран Европы, России, Беларуси, Казахстана и Украины.



Технические особенности Навигатор NAVITEL E500 MAGNETIC работает на базе процессора MStar c тактовой частотой 800 МГц. В качестве операционной системы используется надежно зарекомендовавшая себя ОС Windows CE. Экран навигатора имеет диагональ 5 дюймов и разрешение 800х480. Благодаря широким углам обзора и запасу яркости, изображение на экране остается четким даже на солнце. Объем внутренней памяти устройства составляет 8 ГБ. Для загрузки дополнительных навигационных карт и медиа-файлов предусмотрена поддержка microSD-карт максимальным объемом до 32 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 1200 мА•ч.

Одно из основных преимуществ NAVITEL E500 MAGNETIC – легкость установки устройства в автомобиле благодаря революционному магнитному креплению. В комплект поставки навигатора входит эргономичный кронштейн-держатель, который надежно крепится на лобовое стекло. На кронштейне расположен USB-порт для подключения электропитания и магнитная площадка для установки навигатора. Достаточно поднести устройство к держателю, и сильный магнит надежно зафиксирует его на месте. Снятие навигатора в конце поездки также не составит труда. Навигатор NAVITEL E500 MAGNETIC абсолютно свободен от проводов, так как зарядное устройство подключается к кронштейну-держателю. После магнитного соединения электропитание мгновенно подается на навигатор NAVITEL E500 MAGNETIC, после чего он автоматически запускается и устанавливает соединение со спутниками. Через 15 секунд после снятия с кронштейна происходит автоматическое отключение устройства. Площадь магнитного крепления гарантирует, что NAVITEL E500 MAGNETIC будет надежно зафиксирован во время поездки.

Офлайн карты 47 стран мира Приобретая NAVITEL E500 MAGNETIC, пользователь получает готовое решение для автонавигации. На устройство предустановлена программа Навител Навигатор с подробными офлайн картами 43 стран Европы, России, Беларуси, Казахстана и Украины. Навител Навигатор отвечает за быстрое построение маршрута, точное ведение по нему и своевременные голосовые подсказки. Карты содержат актуальную информацию о дорожной сети, встроенную базу камер контроля скорости и большое количество точек POI. Обновить существующие карты и приобрести дополнительные можно через Центр Обновлений Навител Навигатор.



Полный список предустановленных карт На NAVITEL E500 MAGNETIC предустановлены карты следующих стран: Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, остров Мэн, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Комплектация Навигатор NAVITEL E500 MAGNETIC поставляется с комплектом аксессуаров, необходимых для его использования в автомобиле. Полная комплектация NAVITEL E500 MAGNETIC: Автонавигатор NAVITEL E500 MAGNETIC Крепление на лобовое стекло Автомобильное зарядное устройство Провод mini-USB Чехол Стилус Руководство пользователя Гарантийный талон