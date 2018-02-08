8 февраля 2018, 9:15

Компания Deppa представляет новинку - автомобильный держатель Deppa Crab Qi с функцией беспроводной зарядки смартфонов.

Тем, кто часто использует смартфоны в качестве навигаторов, больше не придется каждый раз подключать кабель питания, устанавливая смартфон в автомобильный держатель. Универсальный дизайн гармонично впишется в интерьер любого автомобиля. Новинка поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge) и моментально наполнит совместимый смартфон жизненной энергией - в 1,4 раза быстрее по сравнению с аналогичными устройствами без поддержки данной технологии. Модель Crab Qi может быть установлена на лобовом стекле или на вентиляционной решетке – оба крепления идут в комплекте.



Ширина смартфона может быть от 55 до 85 мм, что означает совместимость Crab Qi с моделями от 3.5 до 5.9 дюймов. Присоска из PU-материала сохраняет свои клейкие свойства даже в условиях низких температур, что крайне важно в условиях российского климата.



Протокол зарядки Qi гарантирует совместимость с огромным количеством устройств, среди которых, например, Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, LG G6 Plus. При этом технологию быстрой зарядки поддерживают такие модели, как Samsung Galaxy Note 5, Note 8, S6 edge/Duos/Plus, S7/S7 edge, S8, S8+, S8 Active, S9, S9+, LG V30, V30+ и другие.