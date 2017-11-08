LG и IDT создают первый в мире смартфон с поддержкой СТАНДАРТА Qi EXTENDED POWER

8 ноября 2017, 13:15

LG объявила о сотрудничестве с Integrated Device Technology, оснастив флагманский смартфон LG V30 первой в мире беспроводной зарядкой стандарта Qi с расширенным профилем мощности (EPP).

EPP обеспечивает надежную и быструю беспроводную зарядку, совместим с базовыми преобразователями, а также соответствует стандарту Консорциума беспроводной передачи энергии (WPC) – Qi 5 Вт.



Компания IDT, специализирующаяся на разработке решений для беспроводной передачи энергии, представила микросхему эффективной беспроводной зарядки, которая позволяет уменьшить время подзарядки мобильных устройств на 30%. Кроме того, благодаря сертификации по стандарту Qi повышаются показатели влагостойкости и срок эксплуатации смартфона.



Последний флагман LG поддерживает новые стандарты развития премиальных смартфонов и обеспечивает оптимальные мультимедийные возможности. Смартфон V30 оснащен передовыми функциями в отрасли мобильных устройств – диафрагмой F1.6, объективом Crystal Clear Lens со стеклянными линзами, дисплеем OLED FullVision, режимом Cine Video для съемки высококачественных видео, премиальным звучанием от B&O PLAY и Hi-Fi Quad ЦАП.



«LG представляет рынку новый флагман V30, который сертифицирован согласно стандарту Qi. Применив последние разработки в области беспроводных решений для зарядки мобильных устройств, компания укрепляет свои позиции технологического лидера рынка – сказал Крис Стефенс, генеральный директор подразделения Mobile Power and Sensing при IDT. – Мы ожидаем, что другие игроки также последуют примеру LG и начнут внедрять профиль Extended Power Profile, чтобы увеличить скорость беспроводной зарядки».



Беспроводной ресивер IDT обеспечивает лучшие в отрасли показатели мощности, эффективности и область применения решений. Устройство работает на базе 32-битной архитектуры ARM® M0, что позволило LG оптимизировать производительность и скорость беспроводной зарядки.



«Мы не в первый раз сотрудничаем с IDT, поскольку их технологии не имеют равных, когда речь заходить о скорости и удобстве беспроводной зарядки. Это ключевые характеристики при выборе премиальных мобильных устройств, – сказал Ха Джунг-ук, вице-президент и глава подразделения премиальных продуктов компании LG Electronics Mobile Communications. – Возможность на 30% ускорить беспроводную зарядку дает V30 огромное преимущество перед конкурентами».