LG Украина анонсирует старт продаж смартфона LG v30+

5 февраля 2018, 13:15

Компания LG Electronics (LG) анонсирует начало продаж смартфона LG V30+ в Украине.

Новая модель премиум-сегмента поддерживает следующие мультимедийные функции: первую в своем классе диафрагму F1.6 и двойную камеру со стеклянными линзами Crystal Clear, видеоэффекты Cine Video, дисплей 18:9 OLED FullVision, 32-битный 4-канальный Hi-Fi ЦАП и профессиональное звучание от B&O PLAY. Также в LG V30+ представлены усовершенствованные датчики распознавания лица и голоса и новые возможности персонального ассистента Google Assistant.



Следуя мировым трендам, LG разрабатывает инновационные технологии для камер в смартфонах. Одно из ключевых преимуществ LG V30+ – максимальная диафрагма F1.6 и стеклянные линзы Crystal Clear для съемки более ярких и четких изображений. Двойная камера V30+ с разрешением 13 Мп на треть снижает краевые искажения при съемке широкоформатных кадров и поддерживает систему лазерного автофокуса, технологии оптической и электронной стабилизации изображения. Пользователи, которые увлекаются мобильной фотографией и видео, оценят новый режим LG Cine Video. Функция Cine Effect и точечный зум Point Zoom позволят им снимать видео кинематографического качества в различных жанрах. Для этого нужно просто выбрать один из 15 предустановленных эффектов и начать съемку. Также LG V30+ поддерживает технологию LG-Cine Log для настройки креативных режимов и функцию Graphy, благодаря которой пользователи могут создавать высококачественные снимки, применяя установленные метаданные – баланс белого, выдержку, апертуру и ISO.



Дисплей OLED FullVision имеет разрешение QHD+ (2880 x 1440), обеспечивает быстрый отклик и минимальное остаточное изображение в экшн-играх или при просмотре динамических сцен. Смартфон LG V30 оснащен усовершенствованным 32-битным 4-канальным Hi-Fi Quad ЦАП, который поддерживает две новые функции: цифровые фильтры и звуковые предустановки (4 запрограммированные опции – улучшенный, детализированный, живой звук и бас).



Разработчики LG смогли достичь сбалансированного и четкого звука благодаря сотрудничеству с передовым производителем премиальных аудиосистем B&O PLAY. В комплектацию LG V30+ входят эксклюзивные дизайнерские наушники от B&O. V30+ имеет степень защиты от влаги и пыли IP68, а также благодаря технологии Quick Charge 3.0 заряжается на 50% всего за 30 минут.



Среди других особенностей LG V30+ – обновленный интерфейс для гибких настроек персонализации. В V30+ появилась полупрозрачная плавающая панель (Floating Bar), которая открывает быстрый доступ к задачам и персональным настройкам. Пользователи нового LG V30+ также смогут воспользоваться возможностями персонального ассистента Google Assistant и надежными опциями защиты: режимом распознавания лица с помощью фронтальной камеры, разблокировкой через распознавание голоса, датчиками отпечатков пальцев и функцией Knock Code.



«LG следит за мировыми трендами – увеличением потребления мобильного контента. Инженеры компании разработали LG V30+, который удивит пользователей, стремящихся создавать высококачественный контент без специального профессионального оборудования, – комментирует Хванг Джонг-Хван, президент и главный руководитель компании LG Electronics Mobile Communications. – LG усилил мультимедийные возможности нового смартфона, оснастив LG V30+ передовыми технологиями для съемки ярких и креативных видеороликов».



С 5 февраля 2018 года LG V30+ появится в продаже в украинских интернет-магазинах «Rozetka», «Цитрус», «Фокстрот» и TTT.ua. Стоимость LG V30+ в Украине – 24 999 грн. Смартфон будет доступен в 3 популярных цветах: черном, синем и лавандовом.



Ключевые характеристики:

Процессор: 8-ядерный Snapdragon 835 (MSM8998)

Экран: 6-дюймовый 18:9 OLED FullVision с разрешением QuadHD+ (2880 x 1440 / 538ppi)

Камера:

Основная: двойная 16Мп/13Мп (71° + 120°)

Фронтальная: 5 Мп (90°)

Память: RAM: 4 ГБ / ROM: 128ГБ / SD Card: до 2 ТБ

Аккумулятор: 3300 мАч (встроенный)

Операционная система: Android Nougat 7.1.2

Габариты: 151,7 x 75,4 x 7,39 мм

Вес: 157 г

Поддержка сети: LTE-A 4 Band CA

Подключение: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (совместимость 3.1)

Цвета: черный, синий и лавандовый

Другие характеристики: защита от влаги и пыли (IP68) / стеклянные линзы Crystal Clear / 32-битный Hi-Fi Quad ЦАП / HDR10 / Google Assistant / поддержка платформы виртуальной реальности Daydream / UX 6.0+ / распознавание голоса / распознавание лица / датчик отпечатков пальцев / технология Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / беспроводная зарядка

