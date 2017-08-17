Обновленный интерфейс LG V30

17 августа 2017, 10:15

LG анонсирует еще одну особенность ожидаемого смартфона LG V30 – обновленный интерфейс UX 6.0+, оптимизированный для работы на OLED-дисплее FullVision с уникальным соотношением сторон 18:9.

Новый интерфейс – это гибкие настройки персонализации для удобства использования смартфона. LG V30 оснащен OLED-дисплеем FullVision и улучшенной двойной камерой, а также мощными мультимедийными функциями и обновленным интерфейсом.



В ручном режиме камеры появится новая функция Graphy. Эта функция позволяет выбрать или загрузить фотографии из портфолио профессиональных фотографов на сайте Graphy или через мобильное приложение, и применить к снятым на V30 фотографиям установленные метаданные – баланс белого, выдержку, апертуру и ISO. Различные режимы съемки, а именно автоматический, grid shot (создание коллажей из фотографий формата 1:1), snap shot (мгновенное фото) и match shot (объединение новых и существующих фотографий) удобно сгруппированы в одном меню для более быстрого выбора. В меню «Галерея» легко создавать анимированные GIF-файлы, а режим Create Movie позволяет смонтировать ролик из имеющихся фотографий и/или видео и обработать его с помощью встроенного редактора Quick Video Editor.



Второй экран LG V20 эволюционировал в V30 в плавающую панель (Floating Bar). Полупрозрачная панель Floating Bar позволяет быстро получать доступ к часто используемым функциям, а при необходимости ее легко убрать с FullVision дисплея. Также появились новые возможности для активного экрана (Always-on Display). На дисплее V30 можно отобразить не только часы, но и панель инструментов, музыкальный плеер или фотографии.



Также в LG V30 усовершенствованы функции безопасности. Режим распознавания лица позволяет легко разблокировать V30 с помощью фронтальной камеры. При этом не нужно включать смартфон и нажимать на кнопку питания. Голосовое распознавание использует сочетание голоса пользователя и автоматически генерируемые фразы (которые включают от 3 до 5 слогов) для разблокировки V30 без необходимости нажимать кнопку или делать свайп. Смартфон поддерживает аудиотехнологию Qualcomm Aqstic, обеспечивающую еще больше возможностей прослушивания высококачественного звука при незначительной мощности аккумулятора.



В новом интерфейсе LG V30 можно настроить даже ощущения. Тактильная навигация LG V30 предполагает использование различных комбинаций вибраций, которые могут соответствовать определенным мелодиям звонка.





