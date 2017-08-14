LG V30 получит "иновационную" камеру

14 августа 2017, 12:45

LG Electronics (LG) оснащает новый флагман LG V30 диафрагмой F1.6 и двойной камерой со стеклянными линзами, тем самым демонстрируя инновационные технологии в мобильной индустрии.

Специально для пользователей, которые увлекаются мобильной фотографией и видео, компания внедряет передовые функции в новом LG V30.LG уделяет особое внимание одной из ключевых специализаций компании – развитию и усовершенствованию технологий для камер в смартфонах. Двойная камера ожидаемого LG V30 будет поддерживать максимальную диафрагму и стеклянную оптику. Диафрагма F1.6 в смартфоне LG – новинка для рынка мобильных устройств. Она позволяет захватить на 25% больше света по сравнению с диафрагмой F1.8. Стеклянные линзы Crystal Clear Lens расширяют возможности камеры LG V30 и обеспечивают улучшенную цветопередачу, чем не может похвастаться пластиковая оптика.«LG внедряет новые технологии при разработке камер для мобильных устройств. Мы усовершенствовали камеру нового смартфона и оснастили V30 специфической опцией – стеклянными линзами, которые обычно используются в DSLR-камерах, – сказал Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. – Пользователи, для которых разрабатывалась линейка V series, по достоинству оценят данную инновационную технологию».Камера нового LG V30 превосходит предшествующую модель V20 по всем параметрам. Она на треть снижает краевые искажения при съемке широкоформатных кадров – групповых селфи, интерьеров и масштабных пейзажей. Также компания на 30% уменьшила модуль основной камеры LG V30 и оснастила новый смартфон системой лазерного автофокуса, технологиями оптической и электронной стабилизации изображения, что несомненно понравится фотолюбителям.