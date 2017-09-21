LG начинает продажи долгожданного флагманского смартфона V30

21 сентября 2017, 11:45

На этой неделе компания LG Electronics (LG) запускает продажи ожидаемого смартфона LG V30, с которым первыми познакомятся пользователи с Южной Кореи.

Немного позже новинка появится и в Северной Америке, Европе, а также на других ключевых глобальных рынках.



LG V30 получил 26 наград и вызвал огромный интерес посетителей ежегодной выставки бытовой электроники IFA 2017 в Берлине. Внимание публики привлекли дизайнерские решения, которые были применены при разработке нового мобильного устройства, и ряд технологических характеристик. Эксперты предрекли новому смартфону колоссальный успех – владельцы LG V30 смогут создавать контент профессионального качества с помощью мобильного устройства.



Чтобы удовлетворить потребности пользователей, которые хотят приобрести смартфон с большим экраном при небольших габаритах, инженеры LG поместили 6-дюймовый экран с дисплеем 18:9 FullVision в корпус, который на 8 мм короче и на 3 мм уже по сравнению с предшествующей моделью. Передняя и задняя панели новинки защищены закаленным стеклом с округленными краями, благодаря чему V30 имеет утонченный внешний вид. При весе всего 158 г, V30 – самый легкий смартфон в категории 6-дюймовых смартфонов.



«LG V30 был разработан с целью помочь пользователям сохранять истории, из которых состоит их жизнь, – сказал Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. – Владельцы V30 будут восхищены внешним видом, акустическими возможностями и тактильными характеристиками нового смартфона. А если говорить о дизайне устройства, то V30 – самый красивый смартфон, который мы когда-либо создавали».



LG – лидер в создании техники для мобильной фотографии. V30 – достойное пополнение линейки устройств данного сегмента. Смартфон оснащен первым в своем роде дисплеем OLED FullVision, а также рядом инновационных функций, включая диафрагму F1.6 и стеклянные линзы камеры для создания роликов профессионального качества в формате LG-Cine Log.



Диафрагма F1.6 – одно из ключевых преимуществ нового смартфона для съемки еще более ярких фотографий и видео. Стеклянные линзы Crystal Clear Lens, которые обычно используются в профессиональных цифровых камерах, позволяют заснять более точные и насыщенные фотографии по сравнению с пластиковой оптикой.



Для съемки невероятных и профессиональных видео разработчики V30 оснастили смартфон режимом Cine Video – это 15 предустановленных жанров, от комедий до блокбастеров. Функция Point Zoom позволяет масштабировать любое изображение в кадре без потери качества. А формат LG-Cine Log – делать кадры и записывать видео с поддержкой расширенного динамического диапазона и богатой цветовой палитры, что открывает массу возможностей для постобработки. Кроме того, дисплей OLED FullVision формата QHD+ (2880 x 1440) обеспечивает быстрое время отклика и минимизирует остаточное изображение для просмотра VR-роликов и игр в виртуальной реальности на базе платформы Google Daydream.



Цены и точные даты начала продаж LG V30 будут объявлены дополнительно для каждого отдельного рынка.