Deppa представляет беспроводное зарядное устройство Qi Fast Charger

18 апреля 2018, 11:45

Компания Deppa представляет беспроводное зарядное устройство Deppa Qi Fast Charger.

Новинка позволяет комфортно использовать смартфон даже во время зарядки благодаря конструкции с изменяемым углом наклона. Устройство отвечает стандартам Quick Cgarge 2.0 и 3.0, максимальная мощность – 15Вт. Deppa Qi Fast Charger анализирует подключенное устройство, и зарядка происходит настолько быстро, насколько это возможно. Так, максимальная мощность будет использована со телефонами LG V30/V30+, Sony XZ2, а совместимые смартфоны серий Samsung Galaxy Note 5/7/8, S7 и S8 получат 10Вт. Устройство Apple iPhone 8/8 Plus/X способны заряжаться при мощности 7,5Вт, а любые другие совместимые гаджеты, поддерживающие стандарт Qi, будут довольствоваться 5Вт.



Зарядное устройство Deppa Qi Fast Charger изначально разрабатывалась для того, чтобы можно было удобно пользоваться смартфоном даже во время зарядки. Так, благодаря уникальной конструкции основного блока, можно быстро изменять угол наклона смартфона, размещая экран наиболее комфортно для глаз. Кроме того, на зарядном устройстве имеется индикатор, по которому можно определять режим работы устройства.