Deppa представляет беспроводную мобильную колонку Alum Solo

26 октября 2017, 9:15

Компания Deppa представляет на рынке новые портативные беспроводные акустические системы Deppa Speaker Alum Solo.

Компактные колонки обладают привлекательным дизайном, великолепным звучанием и повышенной автономностью. Колонки обеспечивают прослушивание музыки c различных устройств с проводным и беспроводным подключением, в том числе, Bluetooth версии 2.1 и выше, и предоставляют пользователю расширенный набор уникальных функций.



Беспроводная портативная колонка Deppa Alum Solo выполнена в компактном корпусе из анодированного алюминия с графитовой отделкой. Идеальная геометрия перфорации, декорирующей динамик создает иллюзию бесконечного расширения.



Колонка способна превратить любую поверхность в источник музыки благодаря вибро-акустическому эффекту, превращающую обычный стол или книжную полку в дополнительный резонатор. Глубина басов при этом будет сопоставима с той, которую обеспечивают низкочастотные динамики значительно большего размера.



При габаритах 68 x 58 мм (высота х диаметр) и весе всего 321 г. колонка Alum Solo обладает незаурядной выходной мощностью 5 Вт в диапазоне частот 160-20000 Гц. Встроенный динамик удивит чистотой и громкостью звучания, обеспечивая стабильность и отсутствие искажений даже на максимальной громкости.



Все элементы управления, включая клавиши включения, громкости, воспроизведения и принятия вызова, расположены в основании колонки. Alum Solo поддерживает уникальный для подобных гаджетов режим Hands Free: если нужно ответить на звонок, но телефон лежит далеко, принять вызов и говорить по громкой связи можно непосредственно с колонки.



Колонка Alum Solo поддерживает современную версию интерфейса Bluetooth V4.1 с низким энергопотреблением и всеми актуальными профилями, включая HFP, HSP, A2DP и AVRCP, что гарантирует максимальный выбор совместимости с различными устройствами в радиусе до 10 метров. Для проводного подключения колонки к источнику звука предусмотрен классический аудио разъем AUX.



В небольшой корпус колонки уместился мощный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 1000 мАч. Его заряда достаточно для автономной работы колонки в режиме проигрывания на протяжении до 8 часов.