Deppa представляет беспроводные наушники XLite

26 марта 2018, 13:45

Компания Deppa, разработчик и производитель аксессуаров для мобильных устройств, представляет беспроводные наушники XLite.

Каждый элемент наушников Deppa XLite разрабатывался в соответствии с требованиями современных активных людей, живущих в ритме большого города. До пятнадцать часов прослушивания музыки и общения сможет себе позволить владелец XLite благодаря экономичному интерфейсу Bluetooth 4.1 (чип Qualcomm CSR8635). Если и этого окажется недостаточно, можно подключить наушники AUX проводом, идущим в комплекте. Управлять треками, уровнем громкости, а также ответить на звонок можно не снимая наушники с головы – с правой стороны расположены тактильно ощущаемые кнопки. Технология Multipoint позволяет подключать Deppa XLite одновременно к двум устройствам, например, смартфону и ноутбуку. Благодаря этому не нужно бояться пропустить важный звонок во время прослушивания музыки.Динамики с 40-мм мембранами и неодимовыми магнитами передают каждую деталь звука, особое внимание акустики уделили басовой составляющей. За обработку сигнала отвечает DSP-процессор, а технология шумоподавления CVC 6.0, реализованная в микрофоне Deppa XLite, отсекает посторонние звуки, позволяя собеседнику слышать вас даже, если вы идете возле стройки. Амбушюры Deppa XLite изготовлены из мягкой и износостойкой экокожи, а корпус имеет soft-touch покрытие.