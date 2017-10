Deppa представила коллекцию кейсов и стекол для смартфонов Apple iPhone X

13 октября 2017, 9:15

Компания Deppa, разработчик и производитель аксессуаров для мобильных устройств, первой на российском рынке представила линейку новых чехлов и защитныхстёкол для нового смартфона Apple iPhone X.Представленный в начале сентября флагманский смартфон iPhone X совсем скоро поступит в розничную продажу. Несмотря на рекордную цену, новый флагманский аппарат Apple благодаря выдающемуся дизайну и набору уникальных функций имеет все шансы стать культовым гаджетом на ближайшие годы.К выпуску iPhone X компания Deppa создала несколько особенных аксессуаров, которые обеспечат повышенную защиту от повреждений дорогостоящего гаджета, не заслоняя собой, а напротив, подчеркивая элементы дизайна и оформления нового смартфона Apple.Кейс Deppa Air выполнен из фирменного поликарбоната Bayer с гладким покрытием Soft touch. При толщине всего 1 мм, удобный «бампер» Air лишь незначительно увеличивает габариты смартфона, обеспечивая надежную защиту от царапин и потертостей при полном сохранении оригинальных форм и очертаний iPhone X.Кейс Deppa Air представлен в рознице вариантами оттенков черного, золотого, красного и «розового золота», позволяя подобрать расцветку как в единой тональности с iPhone X, так и в контрастном сочетании.Кейс Deppa Chic для iPhone X разработан в ультрамодном дизайне «глиттер» и подойдет тем, кто готов добавить к уникальному дизайну iPhone X свой собственный стиль и дополнительный шик. Добавление в материал кейса мелких блесток, обеспечивающих дополнительный эффект благородного мерцания, притягивает взгляды и обеспечивает популярность владельца нового флагманского гаджета Apple.Кейс Chic выполнен из термопластичного полиуретана (TPU) производства компании Bayer толщиной всего 0,8 мм. В российской рознице будут доступны варианты кейса Deppa Chic для iPhone X в версиях черной и золотой расцветки с серебристыми блёстками.Кейс Deppa Gel обеспечит дополнительную защиту смартфону, но при этом не закроет ни малейших подробностей дизайна iPhone X благодаря полной прозрачности. Модель изготавливается из специального прозрачного сорта термопластичного полиуретана (TPU) компании Bayer толщиной всего 0,8 мм. Кейс обладает эластичностью и устойчивостью к изгибам, он не рвется и не ломается. Внутренняя шероховатая структура кейса предохраняет смартфон от запотевания при резком перепаде температур.Кейс Deppa Gel Plus для iPhone X обладает всеми характеристиками и достоинствами модели Deppa Gel, но при этом матовая фактура чехла с популярными цветовыми оттенками обеспечивает дополнительный стиль и подчеркивает уникальность нового смартфона Apple. Кейс Deppa Gel Plus изготавливается из матового гибкого термопластического полиуретана (TPU) производства Bayer толщиной 0,9 мм. Российским пользователям Apple iPhone X будут доступны версии Gel Plus Case с оттенками «золото», «розовое золото» и «черный».Кейсы Deppa Air, Chic, Gel и Gel Plus для Apple iPhone X надежно защищают смартфон со всех сторон и имеют все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, разъемам и кнопкам.Для любителей минимализма и строгого дизайна компания Deppa представляет различные варианты защитных стёкол для iPhone X – Classic и 3D.Защитные стёкла Deppa версий Classic и 3D выполнены из закаленного стекла производства Японии. При толщине всего 0,3 мм, стёкла имеют кристальную прозрачность и обеспечивают твердость уровня 9H по шкале Мооса, что на практике означает противостояние всем источникам царапин кроме алмазных. Защитные стёкла Deppa имеют олеофобное покрытие, предохраняющее от отпечатков пальцев, и закругленные края. Дополнительной особенностью защитного стекла Deppa 3D является наличие тонкой каймы черного цвета по контуру экрана и вынесенных на него фронтальных элементов, придающее дополнительную жесткость конструкции и вносящей свой неповторимый стиль в дизайн iPhone X.