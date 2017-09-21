Promate представила защитные чехлы для iPhone X

Компания Promate представила серию высокоэффективных и функциональных чехлов для нового флагманского смартфона Apple iPhone X.
Armor-X
Массивный противоударный чехол, с толстой и прочной защитой и нескользящими резиновыми вставками. Дополнительный отсек для пластиковой бесконтактной банковской карточки позволяет оплачивать товары и услуги, прикасаясь чехлом к терминалу, как будто бы с помощью сервиса Apple Pay. Встроенная откидная подставка позволяет установить телефон наклонно на любой плоской поверхности.
Fendy-X
Жесткий чехол с мягким и гибким бампером отлично предохраняет плоские поверхности задней панели от царапин, а грани корпуса смартфона - от случайных ударов.
Neo-X
Усиленный чехол с оригинальным дизайном и конструкцией. Задняя стенка и углы граней оснащены специальной защитой с сотовой структурой, что делает чехол Neo-X не только легким, но и прочным, благодаря двум слоям материала.
Carbon-X
Гибкий чехол из углеродного волокна повышенной прочности, отлично защищает боковые грани и заднюю стенку iPhone X от мелких царапин и незначительных повреждений. Тонкий и изящный дизайн чехла позволяет превратить ваш смартфон в привлекательный, утонченный аксессуар. Вырезы на боковых гранях Carbon-X обеспечивают легкий доступ к интерфейсным разъемам и кнопкам управления на корпусе телефона.
Crystal-X
Прозрачный чехол, для тех, кто не желает прятать внешние достоинства смартфона iPhone X от чужих глаз. Тонкий, но очень прочный материал чехла защитит дорогой гаджет от мелких повреждений. К тому же он не пропускает ультрафиолетовые лучи, а потому смартфон можно без опасений оставлять на солнце.
Hybrid-X
Сверхпрочный чехол с металлическими усиленными кромками. Предназначен для защиты смартфона в условиях, приближенным к экстремальным. К тому же, хромированные вставки и кромки придают чехлу Hybrid-X уникальный внешний вид.
MountCase-X
Удобный чехол для повседневного использования. Тонкое противоскользящее покрытие не дает смартфону случайно слететь с гладких поверхностей. Специальная подставка с оригинальным выдвижным механизмом открывания позволяет установить телефон наклонно в альбомной ориентации.
Lucent-X
Упрощенная версия чехла Crystal-X. Супертонкий, мягкий и прозрачный материал не скрывает всех достоинств iPhone X и защищает его от легких царапин.
Snap-X
Прочный защитный чехол из легкого материала с массивным бампером по краям. Удобные вырезы дают возможность простого доступа к интерфейсным портам и кнопкам, без снижения эффективности боковой защиты смартфона.