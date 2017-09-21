Promate представила защитные чехлы для iPhone X

21 сентября 2017, 16:57

Компания Promate представила серию высокоэффективных и функциональных чехлов для нового флагманского смартфона Apple iPhone X.

Armor-X

Массивный противоударный чехол, с толстой и прочной защитой и нескользящими резиновыми вставками. Дополнительный отсек для пластиковой бесконтактной банковской карточки позволяет оплачивать товары и услуги, прикасаясь чехлом к терминалу, как будто бы с помощью сервиса Apple Pay. Встроенная откидная подставка позволяет установить телефон наклонно на любой плоской поверхности.

Fendy-X

Жесткий чехол с мягким и гибким бампером отлично предохраняет плоские поверхности задней панели от царапин, а грани корпуса смартфона - от случайных ударов.

Neo-X

Усиленный чехол с оригинальным дизайном и конструкцией. Задняя стенка и углы граней оснащены специальной защитой с сотовой структурой, что делает чехол Neo-X не только легким, но и прочным, благодаря двум слоям материала.

Гибкий чехол из углеродного волокна повышенной прочности, отлично защищает боковые грани и заднюю стенку iPhone X от мелких царапин и незначительных повреждений. Тонкий и изящный дизайн чехла позволяет превратить ваш смартфон в привлекательный, утонченный аксессуар. Вырезы на боковых гранях Carbon-X обеспечивают легкий доступ к интерфейсным разъемам и кнопкам управления на корпусе телефона.

Crystal-X

Прозрачный чехол, для тех, кто не желает прятать внешние достоинства смартфона iPhone X от чужих глаз. Тонкий, но очень прочный материал чехла защитит дорогой гаджет от мелких повреждений. К тому же он не пропускает ультрафиолетовые лучи, а потому смартфон можно без опасений оставлять на солнце.

Hybrid-X

Сверхпрочный чехол с металлическими усиленными кромками. Предназначен для защиты смартфона в условиях, приближенным к экстремальным. К тому же, хромированные вставки и кромки придают чехлу Hybrid-X уникальный внешний вид.

MountCase-X

Удобный чехол для повседневного использования. Тонкое противоскользящее покрытие не дает смартфону случайно слететь с гладких поверхностей. Специальная подставка с оригинальным выдвижным механизмом открывания позволяет установить телефон наклонно в альбомной ориентации.

Lucent-X

Упрощенная версия чехла Crystal-X. Супертонкий, мягкий и прозрачный материал не скрывает всех достоинств iPhone X и защищает его от легких царапин.

Snap-X

Прочный защитный чехол из легкого материала с массивным бампером по краям. Удобные вырезы дают возможность простого доступа к интерфейсным портам и кнопкам, без снижения эффективности боковой защиты смартфона.