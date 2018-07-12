Promate Silox - водонепроницаемая Bluetooth-колонка

12 июля 2018, 12:45

Компания Promate представила новую портативную Bluetooth-колонку Silox.



Promate Silox предлагает невероятно чистое качество звука с прекрасным резонансом. Два стереодинамика суммарной мощностью 20 Вт используют технологию True Wireless Stereo (TWS), которые обеспечивают улучшенный стереофонический объемный звук на 360 градусов, что отлично подходит для вечеринок на природе.

Портативная колонка Silox получила герметичный корпус с рейтингом IPX6, что означает полную защиту от водяных потоков или сильных струй с любого направления. С такой колонкой можно активно проводить время у водоемов, не опасаясь, что влага повредит внутреннюю электронику гаджета.Литий-ионная батарея емкостью 6600 мА*ч (24,42 Вт*ч) обеспечивает прослушивание любимых мелодий на протяжении 7 часов, чего предостаточно для нон-стоп вечеринки под открытым небом. Заряжается Promate Silox до 100% всего за 5 часов.Беспроводное соединение работает на расстоянии до 10м по протоколу Bluetooth v4.2, обеспечивая надежность и качество воспроизведения звука. Для тех, кто предпочитает проводное соединение беспроводному, Promate Silox обладает 3,5 мм аудиоразъемом.Также колонка позволяет подключить карточки формата MicroSD, а если смартфона или карты памяти под рукой не оказалось, портативную колонку можно настроить на любую FM-радиоволну.Корпус, покрытый сплошной сетчатой тканью, гарантирует не только акустику высокой четкости, но и придает устройству футуристическую эстетику.Выберите свой любимый цвет из четырех расцветок (черная, красная, синяя и камуфляжная), расположите Silox напротив, включите музыку погромче, и вы будете в центре внимания компании своих друзей.