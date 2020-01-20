SP-350B и SP-190B - новые Bluetooth-колонки Ritmix с защитой от воды

20 января 2020, 12:15

В продажу поступили новые Bluetooth-колонки от бренда Ritmix: SP-350B и SP-190B. Обе модели имеют влагоотталкивающий корпус, что позволит не расставаться с музыкой вне зависимости от погодных условий.

SP-190B – компактная колонка с карабином для крепления. Модель оснащена крупным динамиком, который легко справится с любым музыкальным жанром и даже с динамичными басами при просмотре кино.



Вторая модель – SP-350B имеет встроенный FM-приемник, а так же входы для micro SD карты и USB-флешки для воспроизведения музыки. Колонка имеет встроенный микрофон благодаря которому можно принимать звонки.

Обе модели представлены в двух цветах: черном и зеленом.