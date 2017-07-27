Колонки-игрушки Ritmix поступили в широкую продажу

27 июля 2017, 11:45

Колонки-игрушки Ritmix уже поступили в широкую продажу и теперь доступны в магазинах электроники вашего города!

В преддверии школьного сезона в продажу поступили необычные колонки-игрушки Ritmix: семья из трёх плюшевых Медведей ST-150 BEAR бурого и белого цветов, ST-250 BEAR BT мягкого серого, и два чёрно-белых пластиковых малыша – Панда ST-550 и Котик ST-660 BT.Все игрушки - это полнофункциональные аудиосистемы в оригинальном дизайне. К каждой идёт аудиокнига на ваш выбор в подарок. Управление простое и интуитивно понятное.Плюшевые колонки имеют встроенный аккумулятор с заявленной работой до 24 часов, функцию радио, а так же они совместимы с большинством мультимедийных и аудиоустройств. Медвежата ST-150 поддерживают воспроизведение с SD карты и имеют вход AUX. Серый Мишка ST-250 BEAR BT оснащен функцией Bluetooth.Котик и Панда, сделанные из гипоаллергенного пластика, питаются как от сети, так и от батареек. Как и их братья, поддерживают воспроизведение с SD карты и имеют вход AUX. Помимо этого, Котик умеет ловить радио, а так же поддерживает Bluetooth соединение со множеством девайсов.