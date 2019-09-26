Новые модели портативных колонок - Ritmix SP-290B и SP-420B

26 сентября 2019, 11:15

Встречайте сразу две новые Bluetooth-колонки от компании Ritmix, которые совсем скоро появятся в продаже.

SP-290B и SP-420B — это портативная акустика, которую удобно брать собой. Обе модели имеют Bluetooth-модуль для связи с источником звука, также есть возможность проводного подключения через аудиоразъем AUX. Для большего удобства производители установили входы для USB-флэшки и карты MicroSD, что позволяет проигрывать любимую музыку, не имея мобильного телефона или другого аудиоисточника под рукой.Модель SP-290B поддерживает функцию TWS – создание стереопары с другой такой же моделью. Вы можете использовать эту функцию для создания объемного звучания при просмотре фильмов, роликов, погрузиться в игровую атмосферу благодаря качеству звучания.Обе модели имеют цилиндрическую форму, но SP-290B по размеру немного меньше, чем SP-420B. Колонки легко справятся с любым музыкальным жанром благодаря динамикам диаметром 52 мм. Внутри SP-290B установлен один излучатель, а у SP-420B – их два. Встроенный в каждую из новинок аккумулятор обеспечивает до 6 часов беспрерывной работы. Также обе новинки могут выполнять роль HandsFree-гарнитуры и радио-приемников.