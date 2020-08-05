Внешние колонки Ritmix SP-690B и SP-830B

5 августа 2020, 9:45

Ritmix SP-690B и SP-830B обладают дерзким дизайном, мощным звучанием и достаточной громкостью, для любой из поставленных вами целей. Кроме того, обе колонки имеют динамичную RGB подсветку, которая превратит окружающее пространство в настоящий танцпол и уж точно никого не оставит равнодушным!

Обе модели оснащены стандартным разъемом для подключения микрофона (6,3 мм) для тех, кто любит похвастать своим великолепным голосом и слухом перед верными товарищами/коллегами/любимыми родственниками (нужное подчеркнуть). Конечно же, новинки могут работать по Bluetooth, но также могут воспроизводить аудиофайлы с microSD карт, USB-флешек и при помощи кабеля для разъема AUX. Ну а если вы не можете выбрать, что бы такого послушать – всегда можно включить радио и настроиться на нужный лад.



Лайфхак: если ваш друг обзаведется такой же моделью, как и вы – можно объединить звучание двух устройств воедино и уж точно поразить всех вокруг (функция TWS). Но!: работает ТОЛЬКО при наличии двух одинаковых моделей.



Пусть вас не смущает размер устройств, ведь удобные ручки, удачно вписывающиеся в эргономичный дизайн, позволяют легко перемещать колонки с одного места на другое, а также создают зрительный и физический комфорт при эксплуатации устройства.



Кроме того, мы ценим своих покупателей, поэтому старались угодить каждому: модель SP-830B имеет вертикальную ориентацию, а модель SP-690B – горизонтальную.