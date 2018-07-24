Wireless Charger Duo – новая зарядная станция Samsung

24 июля 2018, 9:15

Южнокорейская Samsung, судя по всему, готовит анонс своей новой беспроводной зарядки - Wireless Charger Duo.

Предположительно, новинка будет представлена в одно время с Galaxy Note9.На данный момент новинка фигурирует с индексом EP-N6100. По слухам, это устройство можно будет одновременно использовать со смартфоном и «умными» часами Watch.Новинка способна обеспечить общую мощность до 25 Вт. В основе здесь окажется технология Qi, которая базируется на методе магнитной индукции.Другие особенности данной разработки пока не известны.