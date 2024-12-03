Razer Barracuda X Chroma – беспроводная гарнитура с передовым качеством звука

3 декабря 2024, 10:45

Razer расширяет линейку многоплатформенных игровых гарнитур Barracuda, представляя Razer Barracuda X Chroma.

Эта новая гарнитура, оснащенная яркой подсветкой Razer Chroma RGB, создана в соответствии с отзывами игрового сообщества, требующего больше возможностей для визуального погружения в игровой процесс.

Barracuda X Chroma представляет Razer Chroma RGB в линейке Barracuda, предлагая игрокам идеальное сочетание превосходного звука и захватывающих визуальных эффектов. Благодаря шести зонам настраиваемой подсветки Chroma RGB с помощью Razer Chroma Studio или приложения Razer Audio App пользователи могут наслаждаться богатым выбором эффектов, расширяя свои игровые настройки благодаря 16,8 миллионам цветовых опций и интеграции с более чем 300 играми.



Благодаря технологии Razer SmartSwitch Dual Wireless гарнитура Barracuda X Chroma плавно переключается между беспроводным соединением Razer HyperSpeed для интенсивных игровых сессий и Bluetooth для подключения в дороге. Это обеспечивает безупречное звучание на всех устройствах без необходимости повторного сопряжения, что делает гарнитуру идеальной как для домашнего, так и для мобильного использования.



Гарнитура отличается эргономичным дизайном, включая поворотные чашки наушников с дышащими амбушюрами из пены с эффектом памяти, которые обеспечивают легкий комфорт и долговечность в течение всего дня. Будь то многочасовая игра или путешествие, Barracuda X Chroma остается удобной и портативной, удовлетворяя разнообразные потребности геймеров, играющих с погружением.

40-миллиметровые излучатели Razer TriForce обеспечивают исключительную чистоту звука на всех частотах, гарантируя глубокое погружение в игру или просмотр мультимедиа. Съемный кардиоидный микрофон Razer HyperClear гарантирует кристально чистую связь, необходимую как для соревновательных игр, так и для повседневных звонков.



Благодаря времени автономной работы до 70 часов, производительность Barracuda X Chroma увеличилась на 40% по сравнению с предыдущей моделью. Короткая 15-минутная зарядка обеспечивает около 6 часов игры. Такая выносливость в сочетании с быстрой зарядкой через USB Type-C позволяет игрокам оставаться на связи и в движении даже во время самых продолжительных игровых марафонов или длительных путешествий.



Являясь новейшим дополнением к линейке Barracuda, Razer Barracuda X Chroma служит подтверждением приверженности Razer к обратной связи от сообщества, предлагая геймерам гарнитуру, которая не только звучит невероятно, но и выглядит эффектно как дома, так и в дороге.

Одновременно с выпуском Barracuda X Chroma компания Razer объявляет о новой программной функции для Razer Axon, которая призвана дополнить слуховые ощущения пользователей визуально потрясающими обоями с музыкальным сопровождением для улучшения окружения рабочего пространства. В сотрудничестве с такими музыкальными партнерами, как Lofi Girl, The Jazz Hop Café, Blu Chip Records, Monstercat и Celestial Aeon Project, Razer Axon теперь интегрирует динамические обои с плейлистами Spotify для создания иммерсивной визуальной и слуховой среды, идеальной для игр, работы или отдыха.