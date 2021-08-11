Новая беспроводная игровая и мобильная гарнитура Razer Barracuda X

11 августа 2021, 11:45

Razer объявляет о выпуске беспроводной мультиплатформенной игровой и мобильной гарнитуры Barracuda X, которая подойдет как для домашних развлекательных устройств, так и для мобильных.

Предлагая истинную универсальность и свободу благодаря долговечному комфорту, мощным динамикам и кристально чистому звуку, Barracuda X представляет собой универсальную беспроводную гарнитуру 4-в-1, совместимую с ПК, PlayStation, Nintendo Switch и устройствами Android.Многие современные беспроводные гарнитуры предназначены для использования дома или в дороге, и переключение между устройствами может занять много времени, а отсоединение и сопряжение по Bluetooth часто приводит к проблемам с подключением. Гарнитура Barracuda X была разработана с учетом простоты использования и универсальности - надежное беспроводное соединение с ультранизкой задержкой в сочетании с удобным, элегантным и эргономичным дизайном, мощными динамиками Razer TriForce и съемным кардиоидным микрофоном Razer HyperClear, сертифицированным Discord, представляет собой идеальное универсальное решение для мультиплатформенных игр.Гарнитура Barracuda X была разработана с нуля как универсальная, мультиплатформенная гарнитура с акцентом на стиль и комфорт. Команда инженеров Razer использовала свой многолетний опыт, чтобы интегрировать ведущие в отрасли аудиотехнологии Razer в удобную беспроводную игровую гарнитуру, одинаково подходящую для использования как в помещении, так и на улице.Barracuda X прошла длительный процесс проектирования, продиктованный удобством, комфортом и простотой, что привело к созданию вогнутой поверхности для уменьшения объема, чистых линий и гармоничного сочетания дужки и амбушюр, обеспечивающих элегантный и стильный внешний вид. Низкопрофильные амбушюры расположены под углом, чтобы соответствовать любой форме уха, их можно регулировать и поворачивать для индивидуальной посадки. Благодаря мягким амбушюрам из пены с эффектом памяти и толстому, мягкому, легкому оголовью, не давящему на уши, вес Barracuda X составляет всего 250 г, что идеально подходит для комфортного использования в течение всего дня.