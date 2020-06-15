Представлен новый "игровой ультрабук" - RAZER BLADE STEALTH 13

15 июня 2020, 9:45

Razer показал новый уровень среди игровых Ультрабуков. Первый игровой ультрабук Razer Blade Stealth 13 оснащен 120Hz дисплеем с диагональю 13.3 дюймов, графической картой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и новым процессором Intel Core i7-1065G7 25W.

В Blade Stealth 13 теперь новая более удобная клавиатура, память LPDDR4X – и всё это в фирменном матово-черном алюминиевом корпусе.



Совершенно новый Blade Stealth 13 оснащен самым быстрым в мире 13,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц - функция, доступна в настоящее время только в Blade Stealth 13. Повышенная частота обновления обеспечивает быстрое и четкое изображение, позволяющее видеть цель еще быстрее, а чтение текстов – еще легче. Дисплей с разрешением 1920x1080p отделан матовым покрытием для уменьшения бликов.



Для создателей контента и любителей сенсорных дисплеев, Blade Stealth 13 также станет доступен с невероятным 4k дисплеем с Gorilla® Glass. 4k панель идеально подходит для редактирования фотографий и видео или для просмотра фильмов на ходу.



Каждый Blade Stealth 13 обеспечивает 100% sRGB-цветов и поставляется с заводской калибровкой для обеспечения яркой и точной цветопередачи, будь то игра, создание контента или просмотр видео. По бокам от дисплея находятся сверхтонкие 4,9-миллиметровые рамки, с веб-камерой высокой четкости наверху, в комплекте с ИК-датчиком для беспрепятственного доступа через Windows Hello. Веб-камера высокой четкости необходима для поддержания связи с семьей, проведения встреч из домашнего офиса или проведения дистанционных уроков.



Последняя версия Blade Stealth 13 оснащена совершенно новым графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti с 4 ГБ памяти GDDR6 и 1024 ядрами NVIDIA CUDA, что позволяет увеличить производительность на 80% по сравнению с GeForce GTX 1050. Новый графический процессор позволяет игрокам наслаждаться новейшими играми Battle Royale на 13-дюймовом ноутбуке, что возможно только на Blade Stealth 13. В сочетании с технологией NVIDIA Optimus Blade Stealth 13 оптимизирован для обеспечения производительности и экономии заряда батареи при необходимости.



C новым графическим процессором используется четырехъядерный процессор Intel Core i7-1065G7 мощностью 25W и тактовой частотой до 3,9ГГц при использовании технологии Intel Turbo Boost. Процессор мощностью 25W является значительным шагом вперед по сравнению со стандартным вариантом 15W, обеспечивает более длительную тактовую частоту повышенного усиления. Увеличенная мощность в сочетании с более длительной устойчивой скоростью работы предложит игрокам более высокую частоту кадров, быстрый рендеринг.



Для тех, кому нужна максимальная производительность, Blade Stealth 13 оснащен портом USB-C Thunderbolt 3, эксклюзивной технологией Intel, обеспечивающей быструю передачу данных и бесперебойную работу «подключи и работай» с eGPU Razer Core X (продается отдельно). Добавление Core X eGPU позволяет пользователям объединять практически любые графические процессоры в Blade Stealth 13 с GeForce GTX 1650 Ti для улучшенной производительности при работе с интенсивным рендерингом или моделированием.



Blade Stealth 13 был дополнен новой клавиатурой с полноразмерной клавишей Shift cправа и уменьшенными клавишами управления для более быстрого и эффективного набора текста. Оснащенная однозонной подсветкой Razer Chroma RGB, клавиатура может быть настроена на любой из 16,8 миллионов цветов и уникальных световых эффектов, доступных в Razer Synapse 3.



В дополнение к новой клавиатуре Blade Stealth 13 также получил более быструю память - 16ГБ LPDDRX на частоте 3733 МГц. Увеличение скорости означает, что приложения, интенсивно использующие процессор, будь то игры или программы для создания контента, получат заметный прирост производительности.



Blade Stealth 13 остается самым компактным игровым ноутбуком в мире, доступным на сегодняшний день, его размеры составляют всего 1,5 x 30,2 x 21 см и весит всего 1.4 кг, при этом он обладает полным набором возможностей полноразмерного игрового ноутбука.



Новый Razer Blade Stealth 13 доступен по цене от 1,999.99€.