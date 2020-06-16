Razer Blade 15 Studio Edition - мощнейший ноутбук для создателей контента

16 июня 2020, 12:45

Razer анонсировала совершенно новый ноутбук Razer Blade 15 Studio Edition, мобильную рабочую станцию, предназначенную для удовлетворения потребностей любого автора.



Новая мобильная студия оснащена новейшим 8-ядерным процессором Intel 10-го поколения и графическим процессором NVIDIA Quadro RTX 5000 с настраиваемым сенсорным дисплеем OLED 4K, устройством чтения карт SD UHS-III и USB-C зарядкой. Новый Razer Blade 15 Studio Edition - это идеальное сочетание производительности и функциональности, упакованное в белый корпус.



Внутри Blade 15 Studio Edition находится новый 8-ядерный процессор Intel Core i7-0875H 10-го поколения с тактовой частотой до 5,1 ГГц c использованием технологии Intel Thermal Velocity Boost. Восемь ядер в сочетании с улучшенными тактовыми частотами повышают производительность в приложениях, интенсивно использующих процессор.



Для творцов и технических специалистов, работающих с 3D-моделями или сложными конструкциями VFX, Blade 15 Studio оснащен графическим процессором NVIDIA Quadro RTX 5000. Quadro RTX 5000 может похвастаться 16 ГБ памяти GDDR6 для творческих рабочих процессов в нескольких приложениях и 48 ядрами RT для повышения производительности трассировки лучей в реальном времени, что позволяет создателям взаимодействовать со своей работой новыми и уникальными способами.



Одним из главных элементов в новом Blade 15 Studio является 15,6-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 4K, который перенесёт пользователей в другие измерения благодаря потрясающей четкости и насыщенным цветам. Каждый дисплей покрывает 100% цветового пространства DCI-P3 и имеет уникальную настройку для точности цветопередачи и низкого Delta-E для соответствия при работе в различных средах. Дисплей также имеет сверхнизкое время отклика 1мс для создателей контента, работы с VFX или для разработки видеоигр. Работать на сенсорной поверхности стало еще проще на Blade 15 Studio Edition, с экраном Gorilla® glass, для увеличения срока службы.



Надежный и мощный корпус Blade 15 Studio Edition изготовлен из цельного блока алюминия с анодированным ртутно-белым покрытием. Результатом является тонкий, но прочный дизайн, способный выдержать испытание временем и подвигами искателей приключений.



Blade 15 Studio Edition оснащен новейшими вариантами подключения, облегчающими жизнь каждого создателя контента, такими как устройство чтения карт SD UHS-III, Bluetooth 5.1 и USB-C с Thunderbolt 3. В дополнение к передаче данных и видео, порты USB-C теперь предоставляют пользователям гораздо большую гибкость, позволяя использовать универсальный адаптер питания USB-C с низким энергопотреблением для зарядки в чрезвычайных ситуациях.

Абсолютно новый Razer Blade 15 Studio Edition оснащен последними технологиями для обработки и визуализации, позволяющими творцам создавать лучшие в своей жизни работы в дороге или в студии.Новый Razer Blade 15 Studio Edition уже доступен на сайте Razer.com и в специализированных сетях США и Канады. Цены начинаются от $4299.99 USD / 4599.99 €.