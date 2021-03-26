Razer решила запустить продажи защитной маски с RGB-подсветкой

26 марта 2021, 12:45

Компания Razer решила на самом деле выпускать в продажу защитную маску, которую она представила на выставке CES 2021 в начале года в рамках проекта Project Hazel.

Особенностью маски является её оснащение сменными фильтрами защиты от бактерий, прозрачный корпус, а также наличие усилителя голоса и фирменной подсветки Chroma RGB.

«Мы думали, что этот проект так и останется концептом и сомневались в его актуальности, когда начнётся мировая вакцинация населения. И всё же мы решили продолжить его реализацию и собираемся на самом деле поставлять умную маску», — прокомментировал генеральный директор компании Razer Мин-Лян Тань (Min-Liang Tan) в интервью Yahoo Finance. По мнению Мин-Лян Таня, людям ещё долгое время придётся носить маски.



Производитель показал концепт маски Hazel в январе этого года. Она выполнена из материалов, устойчивых к царапинам и имеет автоматическую RGB-подсветку, которая будет включаться при недостаточной освещённости. Project Hazel также задействует встроенный микрофон и динамик, которые выводят и усиливают голос пользователя для удобства собеседника. Встроенная система фильтрации отсекает не менее 95 % всех частиц, находящихся в воздухе. Кроме того, маска имеет настраиваемую длину ушных петелек.

Компания не сообщила ни даты поступления в продажу маски Hazel, ни её ориентировочную стоимость. Перед выпуском данного продукта Razer необходимо его сертифицировать в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а также в Управлении по охране труда (OSHA).

(С) 3dnews