Razer представляет комплект из первой в мире игровой мыши без батареи и провода

16 января 2018, 12:15

Razer анонсирует новую технологию беспроводного питания Razer HyperFlux Wireless.

С ее помощью стала возможной непрерывная бесперебойная подача энергии от коврика напрямую к мыши-компаньону.



Коврик, оснащенный технологией Razer HyperFlux, использует магнитное поле для непосредственной передачи энергии к мыши вместо подзарядки тяжелой батареи. Подобное решение применяется впервые и позволяет существенно снизить вес мыши, добившись показателей, ранее достижимых лишь в проводных устройствах.



Razer Mamba HyperFlux и Razer Firefly HyperFlux – первые продукты от Razer, применяющие революционную беспроводную технологию.



“В то время, как прочие компании пытаются создать беспроводную зарядку для мыши, настоящей свободы от проводов им достичь не удалось – их мышам все так же требуются батареи для полноценной работы. Беспроводная технология питания HyperFlux меняет правила игры в мире игровых мышей без проводов,” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и генеральный директор Razer “Геймерам больше не придется быть заложниками проводов и батарей. Вместо этого они получат мышь, которая весит столько же, сколько и проводная, и при этом не ограничивает свободу.”



Razer Mamba HyperFlux оснащена патентованной Технологией Адаптивной Частоты (AFT) от Razer. Данное решение позволяет достигнуть наилучшей в индустрии устойчивости сигнала между мышью и компьютером: система автоматически сканирует частоту в пределах 2.4 ГГц диапазона и переключается на наиболее мощный сигнал. В сочетании с оптическим сенсором 5G 16000 DPI, обеспечивающим быстрые и точные движения, это делает Razer Mamba HyperFlux первоклассной беспроводной мышью.



Razer Firefly HyperFlux – венец линейки RGB-ковриков от Razer. Двусторонний коврик идеально подходит для гибкого стиля игры. С одной стороны он жесткий, удобный для резких движений, с другой – тканевый и мягкий, для более выверенных действий и точности в прицеливании. Будучи подключенным к компьютеру, коврик обеспечивает бесперебойное питание для мыши, позволяя играть без остановок.



Оба устройства поддерживают подсветку Razer ChromaTM с возможностью выбора из 16.8 млн. цветовых оттенков и функцией настройки индивидуальных профилей и световых эффектов.



Комбинация из беспроводных устройств Razer HyperFlux поступит в продажу на RazerStore.com и у отдельных ритейлеров в первом квартале 2018.





