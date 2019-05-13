Razer представила мышку, коврик и механическую клавиатуру в стиле Star Wars

13 мая 2019, 10:15

Razer представляет особую коллекцию в дизайне Имперских Штурмовиков, созданную в содействии с всемирно любимым брендом Star Wars.

Новая линейка включает механическую клавиатуру Razer BlackWidow Lite, беспроводную мышь Razer Atheris и игровой коврик Razer Goliathus Extended – в стильном черно-белом исполнении.

Механическая клавиатура Razer BlackWidow Lite и беспроводная мышь Atheris выполнены с оглядкой на культовый облик Имперских Штурмовиков и предназначены для комфорта и эффективной работы в условиях дома или офиса. Игровой коврик Razer Goliathus Extended в дизайне Star Wars завершает комплект и предлагает обширную поверхность для интенсивных рабочих сессий и гейминга.



Новые аксессуары в дизайне Штурмовиков – необходимое дополнение для рабочего стола всех поклонников вселенной Star Wars.

Razer BlackWidow Lite Silent Mechanical Keyboard – Stormtrooper Edition. Рекомендованая цена 109.99 €



BlackWidow Lite оборудована Оранжевыми Механическими Переключателями Razer, разработанными для игр, с бесшумным ходом и тактильной отдачей. Идущие в комплекте кольцевые прокладки позволяют сделать клавиатуру еще тише, а индивидуальная белая подстветка клавиш - настроить ее яркость в соответствии с личными пожеланиями. Версия Stormtrooper Edition вдохновлена обликом Имперских Штурмовиков, включает черно-белый кабель в оплетке и символ Империи на кнопке escape.