Razer анонсировала специальный коврик для мышки Acari

18 августа 2020, 12:15

Razer объявляет о выпуске коврика для мыши Acari со сверхнизким трением, разработанного для максимально плавного скольжения мыши и максимальной скорости на большой площади поверхностью 420x320 мм, что обеспечивает сверхбыстрое время реакции и максимальную точность.

Используя уникальную износостойкую поверхность наночастиц, активируемых ультрафиолетом, Acari гарантирует точное отслеживание пикселей со статическими и динамическими коэффициентами трения.Чтобы обеспечить точное и плавное отслеживание движения мыши и гарантировать постоянные движения без перетаскивания, Razer Acari использует олеофобную поверхность поверх слоя наночастиц, чтобы уменьшить накопление связывающих агентов, таких как натуральные кожные масла и пыль. Он соединен с поликарбонатной основой с текстурированной резиновой подложкой для создания гладкой поверхности скольжения с надежной нескользящей основой, толщиной всего 1,95 мм.Выживают только самые ловкие. Razer Acari - это твердая поверхность со сверхнизким коэффициентом трения, которая удовлетворяет потребность в скорости, с большой площадью поверхности для полной свободы движений и точного отслеживания мыши.ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬRazer Acari доступен с 6 августа на Razer.com и у авторизованных продавцов.Рекомендованная розничная цена Razer Acari: $59.99 USD / €69.99