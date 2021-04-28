Razer представила беспроводную мышь Orochi V2, которую можно оформить по своему

28 апреля 2021, 12:15

Razer анонсировала новую версию беспроводной мыши Orochi, которая получила незамысловатое имя Orochi V2.

Устройство работает от сменных батареек, причём пользователь сам может выбирать, какие элементы питания использовать: АА или ААА.

Razer заявляет, что от одного аккумулятора АА, который входит в комплект поставки, устройство работает до 950 часов. Стоит отметить, что указанное время измерялось при подключении мыши через Bluetooth. При использовании беспроводного USB-адаптера Razer HyperSpeed оно сократится. Тем не менее, такой вариант более предпочтителен для геймеров, поскольку предлагает уменьшенную задержку.



Ещё одна уникальная особенность Orochi V2 заключается в том, что внешний вид устройства можно персонализировать благодаря программе Razer Customs. Эта программа существует уже некоторое время, однако до сих пор она распространялась только на четыре коврика для мыши и чехлы для Razer Phone. Razer предлагает на выбор готовые шаблоны, однако пользователь сможет создать свой персональный, абсолютно уникальный дизайн принта, который будет нанесён на мышь.

Orochi V2 весит 60 грамм, имеет шесть программируемых кнопок и датчик с разрешением 18 000 DPI. Устройство поступает в продажу с сегодняшнего дня. Цена базовой версии начинается от 80 евро. Мышь, персонализированная по программе Razer Customs, обойдётся в 100 евро.

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