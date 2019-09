Razer предлагает чехлы для смартфонов в дизайне игр-блокбастеров

2 сентября 2019, 10:15

Razer анонсирует Razer Customs – новый онлайн-сервис от Razer.com, предлагающий чехлы с эксклюзивным дизайном для популярных смартфонов.



На запуске геймерам будет доступно свыше 150 дизайнов кейсов в стиле популярных AAA-игр, таких как Overwatch, World of Warcraft, Street Fighter V и Monster Hunter. Также они смогут персонализировать каждый чехол с нанесением индивидуального геймертэга или имени.



Razer сотрудничает с Blizzard, Capcom, Super Evil Megacorp и другими крупными издателями и разработчиками. Каждый месяц линейка чехлов будет обновляться с включением новых игр, а также эксклюзивных вариантов оформления от известных стримеров, лидеров мнений и киберспортивных команд.



Создать свой уникальный дизайн при помощи Razer Customs невероятно просто. Посетив Razer.com, геймеры могут выбрать модель телефона и желаемый дизайн, добавить элементы персонализации и сделать заказ. Индивидуальный кейс от Razer Customs будет доставлен в течение недели.



Стиль и защита без компромиссов



Изначально Razer Customs выпустит чехлы для следующих моделей смартфонов:



iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XSM

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Google Pixel 2 XL

Huawei P10 Plus



Изображения на кейсах от Razer Customs печатаются с применением чернил true ink в высоком разрешении. Культовые арты из игр и логотипы будут выглядеть именно так, как и на экране.



Чехлы доступны в двух вариантах – Lite и Tough. Тонкая и изящная версия Lite изготовлена из ударопрочного поликарбоната с открытыми зонами для портов. Кейсы Tough исполнены в двухслойном дизайне со внешней оболочкой из поликарбоната и элементами из термополиуретана для дополнительной защиты.



“Большинство геймеров оформляет свой домашний игровой сетап в соответствии с индивидуальными предпочтениями. При помощи Razer Customs мы делаем еще один шаг вперед,” говорит Алвин Чон, старший вице-президент направления аксессуаров Razer. “Где бы они ни находились, геймеры смогут выразить преданность любимым играм, при этом надежно защищая свои смартфоны.”



Razer Customs - персонализированные чехлы для смартфонов



Расширяем программу совместно с сообществом

С момента запуска Razer Customs откроет возможность размещения уникальных вариантов оформления для всего игрового сообщества. При помощи простой формы регистрации киберспортивные команды, независимые разработчики и создатели контента смогут отправить свои варианты дизайна и сделать их доступными для всех подписчиков и фанатов.Чехлы для смартфонов – лишь первый шаг для платформы Razer Customs, в дальнейших планах – расширение программы с включением иных продуктов Razer.ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬLite Case: $39.99 / 49.99€Tough Case: $49.99 / 59.99€Примечание: цены включают нанесение индивидуального текста и персонализацию