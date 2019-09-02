Razer предлагает чехлы для смартфонов в дизайне игр-блокбастеров

Razer анонсирует Razer Customs – новый онлайн-сервис от Razer.com, предлагающий чехлы с эксклюзивным дизайном для популярных смартфонов.
На запуске геймерам будет доступно свыше 150 дизайнов кейсов в стиле популярных AAA-игр, таких как Overwatch, World of Warcraft, Street Fighter V и Monster Hunter. Также они смогут персонализировать каждый чехол с нанесением индивидуального геймертэга или имени.
Razer сотрудничает с Blizzard, Capcom, Super Evil Megacorp и другими крупными издателями и разработчиками. Каждый месяц линейка чехлов будет обновляться с включением новых игр, а также эксклюзивных вариантов оформления от известных стримеров, лидеров мнений и киберспортивных команд.
Создать свой уникальный дизайн при помощи Razer Customs невероятно просто. Посетив Razer.com, геймеры могут выбрать модель телефона и желаемый дизайн, добавить элементы персонализации и сделать заказ. Индивидуальный кейс от Razer Customs будет доставлен в течение недели.
Стиль и защита без компромиссов
Изначально Razer Customs выпустит чехлы для следующих моделей смартфонов:
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XSM
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 Plus
Google Pixel 2 XL
Huawei P10 Plus
Изображения на кейсах от Razer Customs печатаются с применением чернил true ink в высоком разрешении. Культовые арты из игр и логотипы будут выглядеть именно так, как и на экране.
Чехлы доступны в двух вариантах – Lite и Tough. Тонкая и изящная версия Lite изготовлена из ударопрочного поликарбоната с открытыми зонами для портов. Кейсы Tough исполнены в двухслойном дизайне со внешней оболочкой из поликарбоната и элементами из термополиуретана для дополнительной защиты.
“Большинство геймеров оформляет свой домашний игровой сетап в соответствии с индивидуальными предпочтениями. При помощи Razer Customs мы делаем еще один шаг вперед,” говорит Алвин Чон, старший вице-президент направления аксессуаров Razer. “Где бы они ни находились, геймеры смогут выразить преданность любимым играм, при этом надежно защищая свои смартфоны.”
Razer Customs - персонализированные чехлы для смартфонов
Расширяем программу совместно с сообществом
С момента запуска Razer Customs откроет возможность размещения уникальных вариантов оформления для всего игрового сообщества. При помощи простой формы регистрации киберспортивные команды, независимые разработчики и создатели контента смогут отправить свои варианты дизайна и сделать их доступными для всех подписчиков и фанатов.
Чехлы для смартфонов – лишь первый шаг для платформы Razer Customs, в дальнейших планах – расширение программы с включением иных продуктов Razer.
ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ
Lite Case: $39.99 / 49.99€
Tough Case: $49.99 / 59.99€
Примечание: цены включают нанесение индивидуального текста и персонализацию