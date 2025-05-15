Razer представляет эргономичную игровую мышь и клавиатуру для игр на ходу

15 мая 2025, 13:45

Razer выпускаtn Razer Basilisk Mobile и Razer Joro. Разработанные для удовлетворения потребностей геймеров в дороге, эти компактные и многофункциональные устройства устанавливают новую планку для портативного игрового оборудования без ущерба для производительности.

Небольшие по размеру Razer Basilisk Mobile и Razer Joro – это легкие устройства, сочетающие в себе элегантный дизайн, надежную функциональность и производительность игрового уровня. Сражаясь на онлайн-арене или исследуя огромные виртуальные миры, геймеры теперь могут наслаждаться в дороге такими же качественными играми, как и дома.Вдохновленная известной линейкой Razer Basilisk, Razer Basilisk Mobile – это портативная эргономичная беспроводная игровая мышь, созданная для геймеров, стремящихся к мобильности без ущерба для комфорта и точности. Весом всего 76 г, мышь отличается компактным эргономичным дизайном, который позволяет использовать ее в течение длительного времени, будь то работа или игра, и при этом легко помещается в карманы или чехлы для ноутбуков. Благодаря впечатляющему времени автономной работы до 105 часов и универсальной трехрежимной связи, включая Razer HyperSpeed Wireless, геймеры могут наслаждаться сверхнизкой задержкой и бесперебойными игровыми сессиями без лагов в дороге.Razer Basilisk Mobile предлагает 10 настраиваемых элементов управления, позволяющих геймерам подобрать настройки в соответствии со своими предпочтениями. В том числе новая функция AI Prompt Master, которая улучшает игровой процесс с помощью интеллектуальных инструментов, включая эффективный внутриигровой поиск. С помощью AI Prompt Master геймеры могут разблокировать мощные сочетания клавиш на Razer Synapse 4 и настраивать игровые стратегии для получения конкурентного преимущества. Оптический сенсор Razer Focus X 18K обеспечивает точность разрешения 99,4%, а оптические переключатели Razer 3-го поколения для мышей обладают ресурсом в 90 миллионов нажатий, обеспечивая точность, надежность и скорость работы мыши. Благодаря технологии Razer HyperScroll, 4-сторонняя наклонная прокрутка предлагает геймерам выбор из двух режимов прокрутки: Свободное вращение для быстрой навигации и тактильная прокрутка для точного управления. Сверхдолгое время работы от аккумулятора, первоклассное колесо прокрутки, сенсор игрового класса и многое другое – путешествие налегке еще никогда не было таким мощным.