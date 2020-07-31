Razer Cynosa V2 - клавиатура с настройками RGB для каждой клавиши

31 июля 2020, 11:45

Razer, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, сообщает о поступлении в продажу Razer Cynosa V2.

Razer Cynosa V2 - игровая клавиатура базового уровня с возможностью настроить подсветку каждой клавиши, с бесконечным множеством вариантов настроек подсветки клавиатуры, а также интеграцией с популярными играми, такими как Fortnite, Overwatch, Warframe и другими.Это новейшая версия клавиатуры Cynosa Chroma, считающейся самой продаваемой мембранной игровой клавиатурой в США, по данным The NPD Group, США Retail Tracking Service.В отличие от большинства других базовых игровых клавиатур ограничениями в плане подсветки, Cynosa V2 оснащена улучшенным вариантом Razer Chroma RGB. Ее также можно синхронизировать с постоянно растущей библиотекой встроенных в Chroma световых эффектов для популярных игр.Для удобства добавлены новые отдельные средства для управления мультимедиа. А еще теперь можно удобно расположить провода устройств – они легко устроятся на обратной стороне клавиатуры.Потому что Razer Cynosa V2 с возможностью отдельной настройки подсветки каждой клавиши, настраиваемыми профилями и широким списком интегрированных в Chroma наименований станет незаменимой игровой RGB-клавиатурой для геймеров, которым нужны тонкие настройки.ЦЕНА: $59.99 / 69.99€