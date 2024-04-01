Project Esther с Razer Sensa HD Haptics - первая в мире игровая подушка

1 апреля 2024, 14:15

Геймерам нравится смотреть прямые трансляции, видеть, как их любимые игроки совершают невероятные действия и одерживают победы, но что, если бы мы могли перенести действие на следующий уровень, чтобы вы могли не только видеть и слышать трансляцию, но и чувствовать ее? Представьте себе, каких высот могут достичь геймеры, если они будут погружены в игру, в ее виды, звуки и ощущения. Ключ к осуществлению этой мечты — тактильные ощущения. На выставке CES 2024 компания Razer воплотила эту мечту в реальность, представив Project Esther — первую в мире игровую подушку с HD-тактильностью, работающую на основе нашей последней инновации — Razer Sensa HD Haptics.

Тактильный стриминг — вовлечение зрителя в игру: компания Razer в сотрудничестве с международной компанией InterDigital, занимающейся исследованиями и разработками в области беспроводной связи, видео и искусственного интеллекта, с радостью представит на Mobile World Congress 2024 первую в мире потоковую передачу тактильных ощущений в формате MPEG.На стенде InterDigital в зале 7 на стенде 7B31 проходит демонстрация потоковой трансляции с тактильным эффектом — этот новый игровой опыт необходимо почувствовать, чтобы поверить. Демонстрация будет проходить на установке Razer Sensa HD Haptics, которая включает в себя удостоенный множества наград CES Project Esther, модифицированную версию гарнитуры Razer Kraken V3 HyperSense и HD-тактильный контроллер, что дает в общей сложности 20 конечных точек тактильных ощущений, и будет транслироваться через вклад InterDigital в кодеки MPEG haptic и иммерсивное видео.Игра, которую мы представляем на Mobile World Congress 2024, — это прототип гоночной игры, тщательно разработанный, чтобы воплотить в жизнь захватывающий мир гонок с непревзойденной точностью. Речь идет не только о скорости на трассе, но и об ощущении рева двигателя, трения шин об асфальт и душераздирающих моментов при обгоне соперника — все это благодаря нюансам Razer Sensa HD Haptics. Каждое игровое событие, от резкого ускорения до интенсивного прохождения поворотов, ассоциируется с различными тактильными ощущениями. Эта новаторская демонстрация покажет возможности Razer Sensa HD Haptics, демонстрируя как многонаправленные тактильные эффекты, которые имитируют сложные силы, действующие во время высокоскоростной гонки, так и мультиустройственные тактильные эффекты, которые синхронизируют сенсорную обратную связь между игровой подушкой, гарнитурой и контроллером для погружения в гоночное приключение, не похожее ни на одно другое.В течение долгого времени тактильный ландшафт был ограничен локальными возможностями или собственными сетями. В то время как игровые консоли PlayStation и Xbox предлагали захватывающие ощущения дома, такой же уровень тактильных ощущений не был возможен одновременно для широкой аудитории. Теперь Razer, опираясь на нашу экосистему Chroma RGB, расширяет тактильные ощущения до новых горизонтов благодаря интегрированной технологии Interhaptics.Потоковое вещание с использованием тактильных технологий не ограничивается только играми, существует множество возможностей для иммерсивных развлечений, транслируемых по всему миру:Тактильный стриминг на Twitch: Зрители могут ощутить действие в реальном времени, наблюдая за своими любимыми стримерами, что улучшает общее впечатление от просмотра.Потоковая передача фильмов с тактильными эффектами: Благодаря Project Esther и тактильной стриминг-системе можно устраивать домашние киновечера с теми же тактильными ощущениями, что и в элитных кинотеатрах.Тактильные ощущения всего тела в облачных играх: Сеансы облачных игр, в которых вы ощущаете себя во всеоружии, погружаясь в игру.Удаленные сеансы медитации: Тактильные технологии не ограничиваются играми; они также могут способствовать хорошему самочувствию и концентрации внимания. Представьте себе удаленный сеанс медитации, когда мягкие вибрации вводят вас в состояние глубокого расслабления.Иммерсивная музыка: Музыка, которую можно не только услышать, но и почувствовать, с басовыми линиями, которые находят отклик в душе. Геймеры уже испытали подобные ощущения с помощью Razer Kraken V3 HyperSense.Иммерсивные живые события: Представьте себе спортивные мероприятия, на которых вы ощущаете рев стадиона прямо из своей гостиной.