Razer Freyja - первая в мире игровая вибронакидка на кресло с HD Haptics

1 ноября 2024, 18:15

Эта передовая система расширяет возможности сенсорной обратной связи за пределы визуального восприятия, позволяя вам ощутить каждую деталь игрового процесса.

Представьте, что вы ощущаете адреналин от рева гоночного автомобиля или напряженную тишину стелс-миссии с такой реалистичностью, что стираются границы между игровым окружением и реальностью.

Мы тесно сотрудничали с игровыми студиями, чтобы интегрировать специальную тактильную обратную связь непосредственно в игры, создавая по-настоящему захватывающий опыт. Эта функция в сочетании с постоянно растущей библиотекой поддерживаемого контента, доступного через нашу платформу Razer Sensa HD Haptics, гарантирует, что ваши игровые сессии будут более реалистичными, чем когда-либо.



Razer Freyja оснащена шестью тактильными вибромоторами высокой точности, которые обеспечивают четкую и всенаправленную обратную связь. Эти вибромоторы стратегически расположены таким образом, чтобы имитировать взаимодействие с яркими деталями контента, улучшая пространственное восприятие, позволяя вам чувствовать направление, расстояние и интенсивность игровых событий различными частями тела, что еще больше погружает вас в игру.



Эта комбинация гармонизирует тактильную обратную связь между устройствами, увеличивая количество точек контакта с шести на Razer Freyja до восьми с добавлением Razer Kraken V4 Pro, анонсированных сегодня, создавая комплексную тактильную экосистему, которая охватывает вас с головы до ног.

Razer Freyja легко интегрируется в любую развлекательную систему, не только для игр, но и для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Благодаря беспроводной связи Razer HyperSpeed Wireless для ПК и Bluetooth для устройств Android через приложение Razer Nexus, она легко интегрируется с любой платформой, повышая качество развлечений. Играете ли вы на ПК, смотрите фильм или слушаете музыку — эта универсальность гарантирует, что Razer Freyja станет незаменимым дополнением к любой развлекательной платформе.



Помимо передовых технологий, Razer Freyja отличается практической универсальностью. Ее регулируемый ремешок обеспечивает надежную фиксацию на широком спектре игровых или офисных кресел, что позволяет использовать ее не только геймерам, но и всем, кто любит захватывающие впечатления. Легко устанавливается, универсальная совместимость означает, что вибронакидка готова к работе прямо из коробки, что делает ее универсальным дополнением к любой игровой системе.

Razer Freyja оснащена передовой системой быстроразъемного соединения, разработанной для повышения долговечности и удобства использования игровой вибронакидки. Эта система защищает от возможных повреждений при случайных натяжениях, обеспечивая долговечность как устройства, так и его кабелей. Он также обеспечивает превосходную прокладку кабелей, сохраняя эстетическую целостность игровых и развлекательных систем. Такая продуманная инновация подчеркивает стремление Razer предлагать функциональные и изысканные решения для повышения удобства пользователей.



Razer Freyja, цена которой составляет 299,99 долларов США и доступная с сегодняшнего дня на Razer.com, в магазинах RazerStores и у избранных местных реселлеров по всему миру, — это революция в игровом погружении. В паре с новыми Razer Kraken V4 Pro она устанавливает новую планку в технологии погружения в игру.