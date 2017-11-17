17 ноября 2017, 12:45

Razer начала продажи своего игрового смартфона раньше срока

Компания Razer начала продажи своего первого игрового смартфона Razer Phone на территории США на несколько дней ранее запланированного срока.

Напомним, что изначально решено было начать продажи с сегодня, 17 ноября, однако в продаже терминал появился уже 15.

Напомним, что одна из особенностей данного терминала – поддержка технологии UltraMotion. Последняя на практике обеспечивает гладкую графику с частотой в 120 Гц.

В США «трубка» доступна с ценником в $700, а в Европе появится в продаже за 750 евро.
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