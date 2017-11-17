Razer начала продажи своего игрового смартфона раньше срока

17 ноября 2017, 12:45

Компания Razer начала продажи своего первого игрового смартфона Razer Phone на территории США на несколько дней ранее запланированного срока.

Напомним, что изначально решено было начать продажи с сегодня, 17 ноября, однако в продаже терминал появился уже 15.Напомним, что одна из особенностей данного терминала – поддержка технологии UltraMotion. Последняя на практике обеспечивает гладкую графику с частотой в 120 Гц.В США «трубка» доступна с ценником в $700, а в Европе появится в продаже за 750 евро.