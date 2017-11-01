Three назвал спецификации игрового смартфона Razer

1 ноября 2017, 13:15

Британский провайдер Three назвал характеристики первого игрового смартфона от Razer, анонс которого должен состояться сегодня.

Судя по всему, терминал получит 5,7-дюймовый IGZO-дисплей, а, кроме того, будет обладать двойной основной камерой – модули 13+12Мп. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отдельно отмечена технология быстрой зарядки Qualcomm Quick charge 4.0 и поддержка звука Dolby ATMOS.В качестве программной платформы прогнозируют Android 7.1.1 «из коробки».