Razer представит свой игровой смартфон до конца года

26 сентября 2017, 9:15

Представители Razer подтвердили намеренье компании представить собственный игровой смартфон.

По их данным, состоится это событие еще в текущем году.Стоит напомнить, что Razer уже достаточно давно присматривается к этому сегменту мобильных устройств. Кроме того, в январе текущего года Razer приобрела компанию Nextbit. Последняя – это небольшой разработчик смартфонов под брендом Nextbit Robin. Кстати, тогда в число новых сотрудников Razer вошли некоторые профессионалы из Google и HTC.На данный момент нет информации о том, что это будет за смартфон; единственное, что в точности известно – его игровая направленность. Кстати, некоторые эксперты не исключают, что Razer может выпустить и планшет.