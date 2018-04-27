Официальный анонс мышки Razer Abyssus Essential

Razer анонсирует мышь Razer Abyssus Essential, так же известная в Китае под именем Razer Jugan.
Прямой наследник Razer Abyssus V2, Razer Abyssus Essential - простая и удобная мышь с поддержкой Razer Chroma и симметричным дизайном. Это первая мышь от Razer, оборудованная уникальной обратной подсветкой корпуса. Так же в ней установлен сенсор игрового уровня с разрешением 7200 DPI.
Razer Abyssus Essential предлагает пользователю уникальную возможность познакомиться с экосистемой Razer Chroma, окрасить свою боевую станцию в миллионы оттенков и настроить интерактивные эффекты в играх.
Теперь геймерам доступна полная линейка устройств начального уровня с поддержкой Chroma и обратной подсветкой, в которую входят клавиатура Razer Cynosa Chroma, коврик Goliathus Chroma и мышь Abyssus Essential.
Доступность: о доступности Razer Abyssus Essential в России будет сообщено дополнительно.
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