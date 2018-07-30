Huawei готовит анонс собственного смартфона со складным дисплеем

30 июля 2018, 11:15

Об этом пишет авторитетное специализированное издание Nikkei, ссылаясь на экспертов отрасли.

По слухам, Huawei будет очень стараться пустить такой смартфон первой, а потому вполне вероятно, что анонс терминала состоится еще этом году.Складной смартфон от Huawei получит высокий ценник и будет представлен ограниченной партией. Если учесть, что стоимость складного смартфона Samsung составит в районе $1500, маловероятно, что Huawei слишком опустит от этой отметки стоимость своей «трубки».В техническом плане об этом терминале китайского производителя пока совершенно ничего не известно.