Названа дата анонса QWERTY-смартфона BlackBerry KEY2

14 мая 2018, 10:15

На Twitter-аккаунте BlackBerry Mobile появилось приглашение на презентацию смартфона BlackBerry KEY2.

Соответствующее мероприятие пройдет в Нью-Йорке 7 июня.



Среди известных на данный момент особенностей терминала отмечается 4,5-дюймовый дисплей, разрешение которого 1080х1620 точек. Кроме того, грядущая новинка получит раскладную QWERTY-клавиатуру.



В качестве аппаратной платформы известно за 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Последнюю можно будет расширить за счет карт microSD. Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечаются адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC, порт USB 3.1 Type-C. Емкость аккумулятора – 3360 мАч.

Основная камера – двойная – модули 12Мп и 8Мп, фронтальная камера получилась 8Мп. Работает новинка под управлением Android 8.1.Дата релиза и цена пока не приводятся.